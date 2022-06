El look zancudo de Ary Tenorio que combinó con tenis blancos

La joven modelo, Ary Tenorio, sigue sorprendiendo a sus fans con su versatilidad de outfits y, en esta ocasión, a través de su cuenta de Instagram, lució su look que ella misma asegura fue inspirado en un zancudo lo que generó humor y comentarios positivos por parte de sus seguidores.



Ary Tenorio es considerada una influencer de las redes sociales, contando con más de 4.6 millones de seguidores en Instagram, así como más de 9.1 millones de seguidores en TikTok, donde, sin duda, su gusto por la moda es una constante que se puede ver en su contenido.

Ary Tenorio y su look inspirado en un zancudo

Fue a través de su cuenta de Instagram @arianny.tenorio, que la influencer nacida en Venezuela, pero naturalizada mexicana, subió una serie de fotografías donde se le puede ver con un look que ella misma dice fue inspirado en un zancudo debido a lo cual muchos de sus seguidores resaltaron un detalle en particular.



En las fotografías se puede ver a la novia de Luisito Comunica posando, en lo que parece ser un terraza o balcón, con un outfit que constaba de una falda pegada de color negro, de un largo hasta la rodilla y abierta con un corte de pierna en el costado, combinada con un top, también de color negro de manga larga y una apertura de escote a la altura del pecho.



Por otro lado, este conjunto lo combinó con unos tenis blancos así como una bolsa del mismo color con correa dorada. Sus accesorios también eran dorados y consistieron en un reloj, una pulsera, un collar y unas pequeñas arracadas, complementando todo el look.



Imagen: Instagram @arianny.tenorio



En la descripción de la publicación de Instagram, Ary Tenorio escribió: “Outfit inspirado en un zancudo”, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. Mensajes como “Y unas patas blancas de paso”; “Ese zancudo es patas blancas”; “Las patas blancas"; “Zancudo patas blancas”; o “Y no cualquier zancudo, es un patas blancas”, resaltan haciendo referencia a los tenis blancos se distinguían del look.



Además, también hubo otros comentarios que se tomaron el post de Ary Tenorio con más humor y le escribieron frases como “Tú tan zancudo y yo con tanta sangre en mi brazo”; “Quiero que ese zancudo me chupe la sangre en la noche”; o “Pícame pues, no importa si me da dengue”.

Ary Tenorio y su look zancudo

Pero su publicación en Instagram no fue la única en la que Ary Tenorio compartió su look de zancudo, pues el mismo día también subió una serie de videos en TikTok, así como en sus Reels, en donde se le puede ver usando su outfit ideal para un día soleado.



La mayoría son videos llenos de humor en los que se suma a las tendencias de TikTok, desde el audio de la chica que asegura que se puede comunicar con los alienígenas hasta los bailes famosos de la plataforma.



Por otro lado, en sus fotografías con su outfit inspirado en un zancudo, sus seguidores le hicieron saber que en algún momento creyeron que la de las fotos era Dua Lipa, pues reconocieron gran parecido en esa publicación. “Por un segundo pensé que era Dua Lipa”, “¿Alguien más piensa que Ary se parece a Dua Lipa?” y “Pareces Dua Lipa” fueron algunos de los comentarios, así como otro que escribió “Arylipa”.



Imagen: Instagram @arianny.tenorio

