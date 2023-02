El look de Shakira para trapear la casa es el más matador

La cantante colombiana Shakira no se cansa de ser tendencia en redes sociales y se mantiene a la vanguardia, no solo en los trends en TikTok más virales, sino también siendo de lo más replicado en el mundo de la moda.

Con motivo del día de San Valentín, Shakira decidió subir un video cantando una desgarradora canción que podría describir a la perfección su situación amorosa. En el clip se ve a la colombiana interpretando el tema “Kill Bill” de SZA mientras trapeaba su cocina.



Foto: TikTok @shakira

Durante el video, la intérprete de “Monotonía” llamó la atención pues, además de lanzar una nueva indirecta dirigida hacia su ex, Gerard Piqué, el outfit fashionista que lució para realizar sus labores domésticas hizo lucir a la cantante estilizada, pese a que no la ha está pasando del todo bien.

El outfit que usó Shakira para trapear en San Valentín

Tras su separación con Piqué, Shakira no ha dejado de aparecer públicamente luciendo sus mejores looks, demostrándole a sus seguidores y a su ex que la ruptura no ha sido impedimento para seguir desarrollando su estilo de vestir.

Pese a pertenecer a otra generación y haber mostrado previamente otro tipo de estilos, Shakira se ha adaptado a la perfección a las nuevas tendencias de moda impuestas por celebridades más jóvenes.



Foto: TikTok @shakira

El gran sentido de la moda de la colombiana, apegado a lo más trendy, fue reafirmado en su video trapeando la casa, donde lució un novedoso outfit conformado por un mono tipo parachute, un bralette y un par de botines stiletto.

Aunque este tipo de atuendos no es ideal para realizar labores de limpieza, Shakira lució cómoda y a la moda, dejando en claro que incluso en el duelo por una relación y en la situación más cotidiana se puede mantener el estilo.

Shakira se suma a la fiebre del “parachute”

Así como otras famosas, como Danna Paola y Rosalía, Shakira no pudo resistirse y se subió al trend de usar los pantalones más cómodos y virales del momento.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Lo que ha contribuido a que los pantalones tipo parachute se hayan vuelto tendencia es su versatilidad, pues bien puede ser usados en atuendos de varias piezas o en un estilo más minimalista, como lo hizo Shakira.

El estilo parachute, además de utilizarse en monos y overoles, también se ha replicado en cortes de faldas, haciendo de este tipo de prendas el deseo de todas.



Foto: shein.com.mx

Sin embargo, Shakira no se conformó con unirse a la lista de celebridades que prefieren los pantalones holgados sobre los entallados, sino que añadió su propio estilo al look, potenciando su outfit con un par de botas con terminación en punta y tacón de aguja.

Aunque si quieres replicar su estilo estando más cómoda, en contraste con el calzado alto que utilizó Shakira para cantar y trapear, los pantalones anchos de lona pueden combinarse con todo tipo de sneakers.

Tomando como referente a Shakira y siguiendo sus claves de moda, podemos lograr un look con el mismo nivel para lucir bien, incluso trapeando la casa.

