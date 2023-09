La famosa Wendy Guevara no para de lucir espectacular en todo momento con outfits cada vez más arriesgados. Y esta vez apantalló a sus seguidores con un jumper que combina dos tendencias súper chic, dándole un toque único a su look que sorprendió a todos en sus redes sociales.

Desde que finalizó la Casa de los Famosos, Wendy no ha dejado de estar activa y de regalarle a sus fans más y más contenido. En estos días se ha dado cita en Matamoros y Baja California para dejarlo todo en los escenarios y continuar demostrando su talento y actitud incomparables.

Foto: Instagram.

Wendy Guevara se muestra sexy y llamativa

En su paso por Matamoros y Baja California, Wendy Guevara dejó boquiabiertos a muchos con su magnífico y peculiar look.

La influencer lució un jumper o jumpsuit brillante con transparencia que dejó ver parte de su abdomen y busto. Pero eso no fue lo único que resaltó de la prenda, pues esta también tenía flecos en la parte superior y en el pantalón, dándole un toque de movimiento al outfit.

Con su jumper, Wendy se mostró radiante y muy sexy, conquistando los escenarios del norte y noreste del país con el orgullo y buen humor que la caracterizan.

Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

Transparencias, un infaltable en tu clóset

Si existe algo que te hará lucir sexy y sofisticada, son las prendas con transparencias, que siempre serán una opción acertada para esas ocasiones en que quieres sentirte poderosa y sensual.

En tops, jumpers, vestidos, faldas, pantalones, blusas y todo tipo de prendas, las transparencias son una apuesta excelente para combinar con cualquier otro tipo de ropa y calzado, pues su versatilidad te permitirá crear looks que quizá nunca te habías imaginado.

No faltará aquella persona que se asuste un poco con esta tendencia, pues el hecho de mostrar ciertas partes del cuerpo resulta un poco ruidoso para algunos, pero en pleno 2023 ese tabú poco a poco va perdiendo fuerza y las transparencias están pasando a ocupar gran parte del street style.

No por nada firmas como Shein, Zara, Dolce & Gabbana, H&M, y muchas más han apostado por ofrecer prendas de este tipo en sus catálogos, así que no lo dudes y atrévete a probarlas.

Foto: Shein México

Prendas con flecos, vida y movimiento

Wendy Guevara no se equivocó en elegir un jumper con flecos y transparencias para destacar su lado más divertido y sensual.

Si te preguntas por qué los flecos son tan amados por muchas, es por la gran dosis de glamour y modernidad que aportan a cualquier outfit, por lo que los podemos encontrar en vestidos, faldas, blazers, pantalones, chaquetas, blusas, tops, calzado y hasta en accesorios como bolsos y carteras.

Por si fuera poco, con este tipo de piezas ya no tendrás que romperte la cabeza pensando cómo elevar tus looks básicos, pues los flecos harán su trabajo y prácticamente ya no necesitarás más para verte espectacular.

Si tú como Wendy quieres empezar a usar esta tendencia, debes saber que firmas como Zara, H&M, Shein, Mango y otras, también han lanzado prendas de este estilo.

Foto: Shein México

No cabe duda que si algo nos ha enseñado Wendy Guevara es a atrevernos a usar la ropa que amamos sin miedo ni preocupaciones, y sobre todo con seguridad y amando nuestra forma de ser.

