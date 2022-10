Eiza González luce jeans oversize con body y acierta con su look

El mito de que no se pueden combinar tendencias opuestas ha quedado en el olvido. Eiza González es la prueba infalible de que llevar un body de lycra con unos jeans oversize te dará un look de impacto, al mismo tiempo que estilizas tu figura.

La actriz de 32 años es una de las artistas mexicanas que posee un sentido de moda muy particular. Ya sea en galas o salidas casuales, Eiza González acostumbra a vestir con marcas exclusivas y de diseñadores alternativos, como Tom Ford, Stella McCartney, Sandro París, Laquan Smith o Aritzia.

Y su vasto conocimiento de diseñadores la ha convertido en una experta cazadora de tendencias, razón por la que no podemos parar de ver sus atuendos e inspirarnos en ellos para atrevernos a vestir lo más top de la temporada.



Foto: Instagram @eizagonzalez

Jeans oversize y body de lycra, el match secreto de Eiza González

Hay varios motivos por los que Eiza González es considerada una gurú de la moda, pero sus outfits son la mejor prueba y en De Última te lo mostramos.

La modelo compartió en su cuenta personal de Instagram una de las combinaciones más innovadoras que la hemos visto llevar en días recientes: los jeans oversize y un body ajustado.

La estrella mexicana lució su abdomen torneado en un body de lycra color rosa. Y es que, aunque se trata de una prenda básica, el detalle de escote pronunciado le dio al atuendo una vibra romántica para contrarrestar la apariencia desenfadada de los jeans.

Desde hace algunas temporadas, específicamente en invierno 2021, la ropa oversize se convirtió en uno de los estilos amados por muchas. Pero el secreto que nos compartió Eiza González para vestir esta tendencia, fue balancear el look.

Por lo anterior, la protagonista de “Ambulance” le sacó partido a su body de lycra con unos jeans a la cintura y de piernas holgadas, mejor conocidos como oversize.



Foto: Instagram @eizagonzalez

Hasta hace algunos años los jeans skinny dominaban los armarios más selectos. No obstante, las prendas sueltas y cómodas se ganaron un lugar especial dentro de las preferencias de las amantes de la moda.

La comodidad no está peleada con la estética. De hecho, los jeans oversize son una excelente alternativa para hacerse de un estilo definido, gracias a su facilidad para combinarlos en cualquier ocasión.

Así, Eiza González posó en una terraza bajo los rayos del sol con lentes, bolsa shoulder y su pelo amarrado con una scrunchie azul. Y no nos cabe duda: look que la modelo comparte, look que no pasa desapercibido entre su comunidad de seguidores.

Eiza González eleva su look con loafers en tono rosa

Contrario a lo que nos dice el Streetstyle, uno de los estilos dominantes en la actualidad, Eiza González tiene a los loafers o mocasines como su tipo de calzado favorito y al que más le saca provecho.



Foto: Instagram @eizagonzalez.hq

Era cuestión de tiempo para que los loafers se volvieran el must have de las celebridades. Los mocasines se filtraron en las pasarelas y cada vez vemos a más famosas recurrir a estos zapatos que te hacen lucir sofisticada, sin dejar de lado la comodidad.



Foto: Instagram @eizagonzalez.hq

Por ello, Eiza González agregó a su look de jeans oversize unos mocasines de Mark and Spencer, los cuales eligió en color rosa para hacer match con su body de lycra. Así de sencillo arrasó con las miradas.

