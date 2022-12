Dua Lipa y Rosalía juntas con looks muy “Motomamis”

Dua Lipa y Rosalía son ídolos musicales del momento que además tienen en común su gusto por la moda. Ambas lucen prendas de las firmas más importantes del mundo y añaden su estilo personal de manera que imponen tendencia entre sus fans. Además, no hay que dejar de mencionar que las dos son grandes exponentes de la estética Y2K —cada una a su modo— que ha conquistado por largo tiempo a los más fashionistas.

El jueves 15 de diciembre, la cantante española ofreció un concierto en el The O2 Arena de Londres, como parte de su Motomami World Tour. Entre el público se encontraba Dua Lipa, vestida en total look imprsionante, muy afín a la estética que impuso Rosalía con el lanzamiento de su más reciente disco.



Foto: Instagram @dualipa

La intérprete de “Despechá” lanzó su disco Motomami en marzo de este año y con él todo un estilo que toma prestado el nombre de la producción, caracterizado por incluir piezas de motociclista, principalmente las chamarras. Además, durante su gira, Rosalía ha hecho que las botas altas sean parte del look, combinadas con faldas cortas. Lo mismo ha hecho con las prendas de cuero en general, expresando un estilo desenfadado único, poderoso y femenino.

Dua Lipa y Rosalía con estilo Motomami

Dua Lipa ya sumó el momento en que se encontraron a su cuenta de Instagram, donde se puede ver primero a ella con un total look negro conformado por minifalda y chaqueta oversize. Este conjunto es de la firma francesa Courrèges, que tiene entre sus prendas icónicas la chaqueta de vinilo, que reinventó su actual director creativo, Nicolas Di Felici, y es la mente detrás de este atuendo.

Dua Lipa completa el outfit, guiada por su stylist Lorenzo Possoco, con medias y botas altas de la marca Acne Studios, de la cual Rosalía es imagen. Sigue así la tendencia Motomami con su estilo más sofisticado.



Foto: Instagram @dualipa

Por su parte, Rosalía encanta con una reinvención de una playera hecha minivestido, en gris deslavado, donde destaca el nombre de la firma Givenchy. No podían faltar sus botas de piel muy Motomami, por encima de las rodillas (over the knee), para crear balance con el largo de la prenda de vestir.



Foto: Instagram @riccardotisci17

Fue el diseñador Ricardo Tisci, quien ha estado en casas de moda como Givenchy y Burberry, uno de los que compartió una imagen junto a las dos cantantes, en la que se pueden apreciar sus looks de concierto de pies a cabeza.



Foto: Instagram @riccardotisci17

