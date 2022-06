Dua Lipa no ha parado de ser el fashion icon más hot del momento con todos y cada uno de los atuendos que comparte en Instagram con sus 84 millones de seguidores, ya que la cantante británica no pierde ninguna oportunidad ni destino turístico para aparecer vistiendo los outfits más trendy de la temporada.

Por lo que la intérprete de “New Rules” se ha convertido en nuestra gurú de moda favorita, pues sus looks de impacto nunca nos decepcionan, ya que Dua Lipa siempre opta por agregar a su atuendo los trends más glam del street style, como recientemente lo hizo al darle una nueva vida al estilo western, al llevar un minivestido translúcido que acompañó con unas botas vaqueras que nos enamoraron.

No es la primera vez que la cantante lleva este modelo, con anterioridad Dua Lipa vistió un total look de punto firmado por Lacoste, que no dudó en combinar con las mismas botas vaqueras de la marca mexicana Montserrat Messeguer.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa vuelve a llevar sus botas vaqueras de marca mexicana

Si alguien tiene todos los secretos para ser la mejor vestida de la temporada y no morir en el intento es Dua Lipa, por lo que seguir al pie de letra sus lecciones de moda será una forma muy eficaz de no pasar desapercibida en cada paso que das.



Foto: Instagram @dualipa

Recientemente, la cantante volvió a robarse hasta los suspiros de sus fans al lucir un minivestido translúcido de Jean Paul Gaultier con estampado de palmeras, ideal para llevar en verano. Lo acompañó con botas vaqueras artesanales en color negro, con bordado de ave fénix, de la diseñadora mexicana Montserrat Messeguer, un calzado que Dua ha llevado en otras ocasiones, lo que nos hace pensar que forma parte de sus favoritos del clóset.

Estas botas cowboy se encuentran disponibles en la tienda online de la marca y tienen un costo de 3,600 pesos mexicanos.



Foto: Instagram @montserrat.messeguer / @dualipa

Para complementar su look, los accesorios se hicieron presentes, por lo que no pudieron faltar unos lentes de sol, joyas doradas que fueron el must perfecto y un bolso de mano Balenciaga que hizo juego con sus botas.



Foto: Instagram @dualipa

