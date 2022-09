Dua Lipa combina mini falda de lentejuelas con botas picudas

Dua Lipa, es, actualmente, una de las cantantes de música pop con más éxito en el mundo, su distinguida voz y reconocido talento es acompañado en todo momento por su buen gusto en la moda, convirtiéndose en todo un ícono de estilo. Y nuevamente volvió a imponer tendencia durante su actual visita a Argentina, país donde dará su próximo concierto.

Dua Lipa salió a la calles combinando una mini falda de lentejuelas con unas botas picudas vaqueras, dos prendas que nunca hubieras imaginado combinar pero que juntas se ven increíbles y la cantante lo demuestra.



Y es que, la cantante británica tuvo una cita en Argentina para presentar sus conciertos el 13 y 14 de septiembre, que se llevarían a cabo en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires, siguiente lugar donde Dua Lipa tenía agendado en su calendario de su tour musical “Futre Nostalgia”.

Antes de que iniciara su primer noche de conciertos en Argentina, Dua Lipa no perdió la oportunidad de salir a recorrer las calles de Buenos Aires y visitar algunos lugares emblemáticos de la ciudad, como lo son la famosa librería de El Ateneo, el restaurante El Preferido de Palermo, así como el Cementerio de la Recoleta; todo aquello causando furor con la vestimenta que lucía, dejando ver, una vez más, su tendencia en el mundo de la moda.



Primero, una mini falda de lentejuelas, que por sí sola ya hace una combinación de dos elementos anunciados como tendencias en el mundo de la moda: las mini faldas y las lentejuelas; así que Dua Lipa no perdió la oportunidad de lucirla en color azul y con corte a la cadera.





Para complementar este atrevido y extravagante look, la cantante calzó unas botas picudas estilo vaquero, otra de las piezas que fueron anunciadas como tendencia para este 2022. Y en el caso de Dua Lipa, sus botas cowboy de color negro que tenían un largo que le llegaba por debajo de las rodillas, hizo “match” con su mini de lentejuelas.



