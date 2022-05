Doja Cat es una de las artistas más populares del momento, ya que su música se encuentra en los primeros lugares de lo más escuchado, además, sus temas son muy virales en redes sociales como “TikTok”, por lo que enterarnos de que la rapera era acreedora de 14 nominaciones en los Billboard Music Awards 2022 no fue una sorpresa.

El pasado 15 de mayo se llevó a cabo en Las Vegas la ceremonia de los Premios Billboard, uno de los eventos más importantes de la industria musical, donde también pudimos ver a personalidades como Heidi Klum y su esposo, Megan Fox de la mano de Machine Gun Kelly, Becky G y, por supuesto, a Doja Cat luciendo un look imposible de ignorar.

Sabemos que la cantante tiene uno de los estilos más excéntricos y originales, por lo que su llegada a los premios fue una de las más esperadas. Si teníamos altas expectativas, la intérprete de “Kiss Me More” las superó todas al desfilar por la alfombra roja con un look de impacto que no dejó nada a la imaginación, al involucrar un par de pezoneras doradas que se apoderaron de todas las miradas del lugar.

A continuación te contamos todos los detalles del look con el que la cantante se llevó 4 premios a casa.



Foto: Instagram @dojacat

Doja Cat enciende las redes con su look en los Premios Billboard 2022

El vestido con el que Doja Cat nos mostró cómo llevar un par de pezoneras doradas con mucha elegancia se trata de un diseño ajustado con corset color negro, que destacó al llevar dos picos en la parte de los hombros. En la zona del pecho, el vestido llevaba una capa de tul ilusión color nude que no dejó nada a la imaginación, pero sí nos confirmó que el trend de las pezoneras esta más vivo que nunca.



Foto: Instagram @dojacat

La rapera sabe cómo llamar la atención de los reflectores y lo confirmó al apoderarse de todas las miradas con un vestido firmado por la casa de alta costura Schiaparelli, un diseño de Daniel Roseberry, parte de la colección primavera-verano 2022.



Foto: Instagram @schiaparelli

El look, que estuvo a cargo del estilista Brett Alan Nelson, fue acompañado por accesorios dorados que elevaron el atuendo de Doja Cat, como anillos de Bijules Jewelry y un bolso en forma del planeta Saturno.

Además, lo complementó con un calzado que lleva detalles dorados y plateados simulando la silueta de un pie real.



Foto: Instagram @dojacat

Por otra parte, la cantante llevó una coleta alta y las puntas elevadas como el peinado ideal para darle los toques futuristas finales a su look. Lució un maquillaje que destacó su piel de ensueño, profundizó su mirada con unas sombras oscuras y toques dorados en la zona del lagrimal, y llevó unos labios delineados con un poco de gloss.



Foto: Instagram @dojacat

