Muchas de nosotras hemos visto alguna vez “Sex and the City”, esta serie que vio la luz a finales de los años 90, nos dejó seis temporadas y dos películas que han sido aceptadas por mucha fashionistas que han querido orientar su vida y carrera profesional en el ejemplo que nos dejó Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes.

Este grupo de amigas fue todo un parteaguas en la televisión pues llevaron temas como el empoderamiento femenino, la libre vida sexual y el papel de la mujer en los inicios del siglo XXI. Además, más de unas vez fantaseamos con usar muchas de las prendas que la diseñadora de vestuario, Patricia Field puso en Carrie, Charlotte y Samantha, pero jamás pensamos en inspirar nuestro look en Miranda.



Puede que esta vez no hablemos de los looks arriesgados de Carrie, o la negativa influencia que a la larga es Charlotte, o de por qué Samantha es uno de los mejores personajes de la serie. Esta vez hablaremos sobre Miranda y su vestuario, ya que muchos fans han llegado a la conclusión de que ella era la peor vestida de las cuatro y eso no le agrada a los fanáticos de esta serie.

Muchas veces hemos visto a Miranda como una de las más arriesgadas, pues su look masculinizado durante las primeras temporadas fue algo que marcó la pauta para muchas fashionistas que entraban al mundo laboral.

Conforme la serie va avanzando las cuatro van evolucionando en su vida diaria y en su estilo, pero los looks de Miranda carecen de propuesta y es la que menos destaca por las prendas sencillas que ella usaba.



Puede que Miranda Hobbes, personaje interpretado por Cynthia Nixon, no haya tenido el mejor estilo de la serie, y esta situación molestó tanto a los fans que han hecho que la diseñadora de vestuario, Patricia Field de su declaración al respecto.

Patricia Field declaró a la revista americana Repeller que el personaje de Cynthia Nixon era muy diferente a sus amigas, pues ella estaba más concentrada en subir la pirámide organizacional de su trabajo como abogada, que en su guardarropa. “Miranda era el personaje menos consciente de la moda en Sex and the City porque tenía otros valores”. es lo que se puede leer en su declaración.



Además, hizo un hincapié en que el éxito de la serie se debe a que sus personajes se sentían cercanos y la gente podía verse reflejados en las protagonistas, independientemente de la carrera o vida que hayan elegido. Si hacemos un análisis más rudo de Miranda Hobbes, es la más sensata de las cuatro y sin duda alguna es el personaje más exitoso de la serie. Es la primera en comprar su casa, además es la primera en embarazarse (lo sentimos mucho Charlotte, pero lo tenemos que decir) y cuidaba su salud emocional.

Aunque los fans crean que Miranda es uno de los personajes peores vestidos o al que se le dieron las historias más blandas de la serie, conforme vamos viendo cada capítulo de “Sex and the City”, nos encontramos que por muy “blandas” que parezcan sus historias, es una realidad que las mujeres afrontan hoy en día.



Puede que en el desarrollo de esta serie veamos que hay situaciones que en verdad debemos llevar a la práctica. Como Charlotte que siempre dio la mejor versión de ella misma aún cuando su vida personal se desmoronaba a pedazos, Samantha nos enseñó que las mujeres tienen derecho a disfrutar de su sexualidad como quieran hacerlo, Carrie nos contagió el amor por la moda y aprendimos que no debemos de repetir los círculos viciosos en los que ella caía cuando se topaba a Mr. Big… pero, ¿qué aprendimos de Miranda?

Miranda Hobbes nos enseñó a siempre aspirar a más siendo las mejores en el ámbito laboral, además refleja la difícil situación en la que ella se encontraba cuando tuvo a su bebé y cómo la manejó para que su hijo no fuera un obstáculo en su carrera.

Si bien, siempre fue la que nos quedó a deber en cuestión de estilo, lo que su personaje nos dejó para la posteridad es una lección de amor propio y esfuerzo constante que tiene que ser promovida por todas nosotras.