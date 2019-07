Dior brinda reconocimiento a fotógrafas mexicanas

Hace unos días, la casa de moda Christian Dior, en conjunto con Christian Dior Parfums, la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles y La fundación LUMA realizó el concurso Dior Photography Award for Young Talents, el cual se realiza en Francia. Esta iniciativa celebra a jóvenes promesas de la fotografía de moda del mundo y con “Dior, The Art of Color”, la maison homenajea el empoderamiento femenino, la belleza y la industria como cuna de talento emergente.



Cortesía

Este concurso selecciona a mujeres estudiantes de fotografía de todo el mundo que poseen las cualidades de la firma y, para este año, las fotógrafas Ana Blumenkron y Lucía Magdalena Ochoa destacaron entre las participantes. En entrevista exclusiva con Ana Blumenkron, nos cuenta este proceso: “La invitación fue para 11 países representando 11 escuelas de fotografía. Podían participar 5 generaciones, yo me fui representando al Centro de la Imagen y a México. Llegue a París y de ahí la conexión directo a Marsella, el evento se realizó en Arles en el marco de Les Rencontres Arles, uno de los festivales de fotografía más importantes del mundo”.



Ana Blumenkron en el concurso.

Ana Blumenkron recibió un Laurel por su trabajo artístico, cuyas fotografías expresan el amor por México, lleno de color y feminidad: “Las fotos las decidí hacer con un crew de mujeres: styling de Daniela G. Sendra, makeup de Stephanie Sznicer, peinado de Carmen Romero, asistente de foto Sofia Noriega y modelo Fernanda Álvarez de Güerxs. Las tomamos en el estudio de AAVI. El proceso no fue fácil, la idea era crear una serie inspirada en la feminidad, la belleza y el color. Me inspiré en los manteles de plástico de las fondas de la CDMX. Creo que hablan de lo rica que es la cultura de la comida en nuestro país, y que muy probablemente ha sido cocinada por una mujer”.

A pesar de las altas expectativas de Ana por ganar el premio, la concursante china Gangao Lang fue la victoriosa, sin embargo, Ana y Lucía Magdalena pusieron en alto nuestro país y eso es algo digno de aplaudirse: “La ganadora, como se veía venir, fue Gangao Lang con unas fotos deliciosas que mezclan foto y pintura. Pero yo ya me sentía una ganadora”.





Definitivamente este reconocimiento al talento mexicano hace que nuestra industria sea visible en el mundo y nos ponga en la mira del mapa. No nos queda más que felicitar a estas mexicanas que demostraron que el poder femenino y la perseverancia rinden frutos prometedores.





¡Felicidades!