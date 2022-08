Cynthia Rodríguez ha regalado increíble inspiración para vestir en verano durante los últimos días, mientras hacía una pausa en “Venga la Alegría” y disfrutaba de un placentero y largo viaje, que ya culminó, por destinos maravillosos como Egipto, Italia y Turquía.

En medio de rumores sobre la supuesta celebración de boda entre ella y Carlos Rivera, dejó plasmado en Instagram no solo postales memorables de los destinos que recorrió, sino también de outfits que pueden guiar las maletas de las próximas vacaciones de todas a lugares cálidos.

Vestidos florales, looks en tonos neutros, trajes de baño elegantes, maxifaldas y algunas prendas con toques de color son algunas de las piezas que presumió. Además, también impuso tendencia con bolsas y accesorios como bellas gafas de sol.



Foto: Instagram @cynoficial

En su más reciente post, la coahuilense luce un outfit mucho más relajado, que nos recuerda el amor por la tendencia comfy, que despertó en los días más álgidos de la pandemia. Su playera está increíble y muchas van a querer lucir una parecida.

La playera de Cynthia Rodríguez que dice “Good vibes”

Cynthia Rodríguez se deja ver feliz en un balconcito luciendo un outfit que más de una va a querer llevar en un fin de semana. Viste una playera en tono coral con un mensaje que parece simple, pero que puede estar lleno de un invaluable significado: “Good vibes” o, como ella misma escribió en el post: “Siempre buena vibra”, inspirándonos a ser positivos y rodearnos de personas con energía similar.

Al lucir prendas como estas, estamos compartiendo el mensaje a cada paso que damos, afirmando lo que creemos y vivimos. Además, seguramente, contagiarás a más de uno en tu camino. Aquí, también debemos elogiar la elección de colores, pues nos recuerda que este rosa queda muy bien con azul aqua.



Foto: Instagram @cynoficial

La hermosa Cynthia llevó un modelo de camiseta con otro trend de temporada: ¡es anudada!, de esta manera luce mucho más femenina y permite acentuar la cintura. La prenda es de Little Fancy by KCH, que suele ofrecer este estilo de diseños por lo que se puede apreciar en su cuenta de Instagram: @kchbylittlefancy.

Para combinar, nada mejor que unos pants de estilo sport en color blanco, uno de los tonos más elegantes, incluso en este tipo de prendas. Aunque no se alcanzan a ver completamente en las fotos, lleva unos cómodos tenis. Con este estilo de playeras, puedes también jugar con jeans, shorts de mezclilla y hasta faldas, midi o maxi, para looks menos informales.

Cynthia eleva su outfit con unos lentes de sol maxi de forma cuadrada y accesorios dorados. Eligió un tono de labial para mantenerse en sintonía con la gama del rosa.



Foto: Instagram @cynoficial

Las camisetas con mensajes han tenido un lugar importante en la historia de la moda. Este mismo año, la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, volvió a llevar una playera que diseñó hace varios años y que dice “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas), y que han lucido varias celebs. En la película “Madres paralelas”, la lleva Penélope Cruz.

Así, la ropa con mensajes pueden transmitir mucho de tu personalidad, estado de ánimo y creencias, algunas con sentido de protesta, otras inspiradoras y más. ¿Qué quisieras expresar a través de una playera?

