Cuándo y dónde ver la Met Gala 2022

Una de las red carpets más esperadas en el mundo de la moda es la Met Gala, y este 2022 estamos a nada de presenciar los looks tan originales y elaborados de las celebridades. Ya sabemos que la gran ausente de este año será Zendaya, que es de las favoritas por sus looks, pero tiene que estar en el rodaje de su próximo proyecto.

Aquí te decimos, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo esta transmisión de la alfombra roja de la Met Gala 2022 para que no te pierdas los mejores y peores outfits.



¿Qué es la Met Gala?

También conocida como la Costume Institute Gala, se celebra desde 1948 y es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; por lo que dichos fondos recaudados conforman el presupuesto anual del Instituto del Vestido.

Cada año la Met Gala tiene una temática que incluye los looks de los asistentes, así como la decoración de un coctel previo a la cena.

Foto: Evan Agostini/AP



¿Cuál es la temática de la Met Gala 2022?

El año pasado, 2021, el tema fue In America: A Lexicon of Fashion y este 2002, la temática es, In America: An Anthology of Fashion; se trata de la segunda parte de la exposición de 2021 que ahondará las historias para dar una lectura alternativa a la moda norteamericana desde el siglo 17 hasta la actualidad.

Max Hollein, director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, declaró en un comunicado de prensa: “In America: An Anthology of Fashion aterriza en dos partes la forma en que la moda refleja la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos. Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”.

El comunicado de prensa que extendió el Museo Metropolitano de Arte explica que la muestra indagará en sastres, modistas y diseñadores que tristemente han quedado en el olvido de la historia americana y que con esta exposición tendrán el reconocimiento que se merecen.

Por lo que el concepto de la alfombra roja de este año de la Met Gala es “Gilded Glamour”, la cual hace referencia a una época de la historia de Estados Unidos, donde la moda de las altas esferas de la sociedad americana era bastante opulenta.

Foto: ANGELA WEISS / AFP

Según la edición española de Vogue, esto es un término bastante irónico que usaba el autor Mark Twain en su obra “The Gilded Age: A Tale of Today”. La obra de Twain es una sátira a la avaricia y la corrupción que vivió la sociedad, además, explica a detalle el reflejo de las nuevas fortunas amasadas gracias a medios como el ferrocarril, la fiebre del oro y describe una estilo de vida donde las apariencias son lo único que importan.

¿Dónde ver la Met Gala 2022?

Si no te quieres perder la red carpet, la cita es frente a tu televisor este lunes 2 de mayo y el canal E! la transmitirá en vivo, estos son los horarios según el país en el que te encuentres:

México: 16:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Perú: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Venezuela 17:30 horas

Así que ve preparando los munchies para verla a gusto y deleitarte con la fantasía y producción de los looks de las celebs.

