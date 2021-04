Tomar consciencia de nuestros hábitos de consumo es de suma importancia pues de esto dependerá el futuro del planeta. Por fortuna, cada vez son más las personas que se han unido al movimiento ecofriendly, lo cual es una luz de esperanza para frenar los procesos y actividades que contaminan el ecosistema y en su lugar buscar prácticas más sustentables.

En el camino de volvernos más ecoamigables, una de las industrias que ha sido analizada bajo la lupa es la moda, pues durante décadas, muchos de sus procesos han resultado dañinos para el ecosistema. Y aunque en este Suplemento amamos la ropa, las tendencias y todo lo relacionado a la industria, también reconocemos la importancia de transformarla en una más ecofriendly.

Es por eso que aquí te vamos a contar cuáles son las prendas y telas que más contaminan y lo que puedes hacer para no tener que dejar de usarlas, pero sí frenar su impacto ecológico. Toma nota y comienza a mejorar tus hábitos en este Día de la Tierra.

Denim

De acuerdo con información de GoTrendier, los jeans, esos imprescindibles representan una de las principales fuentes de contaminación de la industria textil. ¿Por qué? Cada año, de las fábricas textiles de varias partes del mundo salen más de 4 mil millones de prendas de denim o mezclilla, la mayoría teñida de azul con un colorante de índigo sintético, fijado con un potente blanqueador que las hace altamente contaminantes. La cuarta parte de esas prendas son jeans que mientras tú los usas, ya han dejado su marca contaminante en los ríos de China y otros lugares del planeta, tal y como denuncian recurrentemente Greenpeace y diversas organizaciones ambientalistas.

Cada pantalón de mezclilla utiliza unos 11 mil 500 litros de agua en todo su ciclo de vida, mientras que los productos tóxicos derivados del teñido van directamente al agua de la población donde se fabrican, casi siempre sin control. Por eso a menudo sus ríos se tiñen de colores azulados y esas aguas manchadas llegan hasta el mar.

Por ello, es importante ser consciente de nuestra huella ecológica para tratar de disminuirla y adoptar mejores hábitos de consumo. Lo ideal es que no laves con frecuencia tus jeans, no lo necesitan, sólo hazlo cuando verdaderamente notes que es indispensable. Compra pantalones de buena calidad, así te durarán más tiempo y por supuesto, cuando ya no los uses y si siguen en buenas condiciones, dónalos o véndelos.

Piel sintética

Para evitar el maltrato animal y el sacrificio de miles de criaturas peludas con las que se confeccionan diferentes prendas como abrigos, chamarras, gorros y demás, varias compañías se comprometieron con la causa animalista y durante los últimos años y han tomado medidas para sustituir las pieles naturales por materiales sintéticos.

El problema es que esto en realidad es poco sustentable. La fabricación de dichos materiales sustitutivos tiene un impacto negativo, ya que el planeta no está preparado para absorber los residuos de la fabricación de pelo sintético.

Este tipo de prendas no sólo producen emisiones de efecto invernadero, sino que están confeccionadas de plástico, fibras artificiales como el poliéster y un amplio rango de materiales derivados del petróleo, como fertilizantes, tintes y otros productos químicos. Si has decidido aquirir una piel sintética o real, lo mejor es que busques las alternativas de segunda mano y que de igual manera las cuides para que te duren el mayor tiempo posible.

Vestido de novia

Para producir estas prendas se emplean procesos altamente contaminantes (con un excesivo consumo de agua y una gran emisión de tóxicos, entre otras cosas), más el lamentable hecho de que ¡sólo se usan una vez! Multiplica esto por las cientos de miles de novias que se casan cada año en el mundo y verás que es un problema real.

Esto no quiere decir que se deba prohibir el vestido de novia y se rompa con ello la ilusión de miles de mujeres, sino que deben encontrarse soluciones sustentables para evitar que estas prendas sigan contaminando el ambiente. Por ejemplo, la intervención de vestidos de segunda mano o el uso de nuevos materiales que resulten más amigables con el medio ambiente.