Una nueva tendencia está revolucionando las redes sociales y viene directamente desde Sevilla España.

Se trata de piezas interesantes cojines, parches y piezas de decoración creadas a partir del interesante y complicado arte del bordado. Las manos maestras detrás de estas creaciones pertenecen a Rafael, un chico originario de esta ciudad española y que ha causado tal revuelo que no han parado de lloverle órdenes y elogios por su trabajo.



Fotos: Twitter @rafagaarc

Si bien este arte no es ajeno a nadie no cabe duda que ha evolucionado muy favorablemente, pues en el pasado solo parecía ser cosa de nuestras abuelas que no paraban de llenar de hilos de colores los pequeños aros de madera que sostenían las telas para crear fundas, almohadas o algún otro adornito de casa.

Sin embargo las redes sociales han servido de escaparate para que creadores como Rafael den a conocer su trabajo con una técnica sumamente perfeccionada y bien ejecutada.



Dentro de sus especialidades se encuentran los diseños a línea, que con sencillas líneas bordadas de color negro crea lindas historias y escenas que a todos encantan. Además algunas las deja montadas en los bastidores y se transforman en lindos detalles que pueden resaltar tus paredes.



Los cojines y playeras que crea también cuentan con un toque muy particular, sobre todo si se trata de escenas espaciales o mensajes referentes a las temáticas sociales actuales. El mismo se bordó una colcha con constelaciones y estrellas en ella.



A pesar de todos estos bellos diseños, uno de los que más llama la atención es uno que se complementa con una aplicación de música streaming y que se ha convertido en la sensación de sus seguidores pues no para de recibir encargos.



Se trata de un bordado que incluye los códigos de la canción que desees, además de un lindo fragmento de la letra y un dibujo significativo. Estos códigos se pueden escanear en la aplicación y te llevará directo a esa canción que significa tanto para esa persona especial y para ti.



Aunque su trabajo traspasa fronteras aún no realiza ningún encargo a otras partes del mundo, pero te aseguramos que si buscas adecuadamente en instagram lograras encontrar alguna mano maestra del bordado cerca de ti.