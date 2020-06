Todo lo vivido a nivel mundial en los últimos meses nos ha hecho conocer una nueva realidad que quizás jamás imaginamos y para muchos emprendedores esto ha significado enfrentarse a numerosos retos. Pero también esta transformación abre la puerta a la innovación y algunos están decididos a transitar este camino con entusiasmo y determinación. Así lo expone #SigueSonriendo, iniciativa de Colgate, que busca al compartir historias inspiradoras y optimistas de personas reales que demuestran que sí es posible alcanzar las metas más allá de las adversidades.

Uno de los voceros de este movimiento es Rodrigo Echávez, creador de contenido positivo, autor, conferencista, nos comparte algunas recomendaciones para aquellos que tienen proyectos en mente o ya en marcha.

Tres pasos para iniciar con buen pie:

1. Identificar el propósito del negocio, si es aportar valor a otras personas, impulsarlos, guiarlos, porque ese propósito te va a mover a cumplir las cosas incluso cuando hay adversidad y eso facilitará los pasos siguientes.

2. Leer mucho y formarse en áreas que permitan afrontar mejor el emprendimiento y a hacerlo mucho más concreto.

3. Rodearse con personas que estén en sintonía con la idea y las metas trazadas y platicar las ideas, esto crea compromiso con el proyecto, para ejecutarlo y mejorarlo.

Atención a los errores

En cuanto a las equivocaciones frecuentes que pueden afectar un emprendimiento, Échavez explica: “Lo primero es no hacerlo por dinero, sino querer hacerlo algo mucho más trascendente, porque si lo haces solo por dinero, cuando no hay dinero entonces no hay motivación. La motivación debería ser algo con más significado”.

Continúa: “Lo segundo es quedarse a la mitad del camino o no dar el ‘extra’. Si estás emprendiendo algo es para ser tu propio jefe, tu propio empleado, tu propio intendente, tu propio cocinero y tu propio repartidor (…). Va a rendir los frutos, pero tenemos que ser pacientes”.

Y, por último, señala la importancia de evitar invertir en fijos en un principio. “Creo que entre más esbelto sea este emprendimiento, más ágil vas a poder hacer. Y lo que más necesitamos en estos momentos de crisis o de incertidumbre es agilidad, poder probar nuestros productos, ver si funcionan y si no, pues probamos otra cosa”.

Lo que viene

El joven empresario considera que a través del emprendimiento digital es la manera en la que el país va a salir adelante, ya que permite iniciar negocios con flexibilidad de infraestructura, horarios, logrando generar más con menos recursos. “La gente se va a acostumbrar muchísimo más a comprar en línea. Entonces lo que necesitamos es pensar cómo empezamos a darles los mismos servicios, pero ahora de manera digital. Las posibilidades son muy grandes”. Explica que en la innovación y la reinvención está la clave para los nuevos tiempos.

En el marco de #SeguimosSonriendo Rorro Echávez comparte desde su cuenta de Instagram historias de optimismo. Otros voceros de este proyecto son Farid Dieck, Romina Sacre y Regina Carrot.