Cómo quitar las manchas de cloro a la ropa

No siempre ponemos atención a los cuidados que nuestra ropa necesita para mantenerse como nueva por más tiempo. Sin embargo, hay accidentes que pueden afectar su apariencia al grado de querer tirarla a la basura, por ejemplo, las manchas por cloro. Pero afortunadamente hay algunos trucos que se pueden aplicar para que vuelva lucir justo como nos gusta.



Lo primero que vale la pena explicar es que, según el sitio SmartKlean, el cloro es altamente oxidante, eso significa que tiene la capacidad de dañar todo aquello con lo que entra en contacto. Lo que lo hace tan nocivo para las telas es que no se queda en la superficie como otras manchas sino que actúa removiendo el color.



Si lo utilizas regularmente para lavar la ropa afectará la tela de tal manera que irá perdiendo su elasticidad, desvanecerá el color e incluso aumenta las posibilidades de que llegue a romperse. Y es que en ocasiones se nos olvida que el cloro es un compuesto químico que puede provocar reacciones negativas en la ropa.



Por lo anterior lo mejor es solo utilizarlo cuando sea estrictamente necesario y, por supuesto en prendas blancas pero, ¿qué hacer si algo de color se dañó con cloro y dejó una mancha? Te damos algunos consejos a continuación. Solo considera que será mucho más fácil si actúas de inmediato.

Vinagre y alcohol para quitar las manchas de cloro

De acuerdo con el portal de la compañía Homecenter el vinagre ya es bien conocido por ser un poderoso ingrediente de limpieza y también puede ayudar a quitar las manchas de cloro de tu ropa.



Para este remedio solo tienes que mezclar vinagre con alcohol medicinal y, utilizando una toalla, humedecer la mancha de cloro en la prenda. Posteriormente, enjuaga y repite el proceso hasta que el resultado sea el esperado.



Si ya has realizado el proceso anterior y la mancha sigue ahí no te preocupes, hay un paso más que puedes agregar. Luego del segundo lavado, y un día después de haber pasado el paño con vinagre y alcohol en la mancha, deja tu prenda expuesta al sol el mayor tiempo posible.



Imagen: Unsplash

Removedor de cloro para quitar las manchas en la ropa blanca

Si el problema de las manchas no está en tu ropa de color sino en una prenda blanca también hay un remedio.



En el mercado puedes encontrar removedores de color para ropa blanca. Lo que debes hacer es mezclarlo con agua en la cantidad que indica el envase y sumergir la prenda unos 90 minutos, después enjuagar con agua fría hasta que la mancha desaparezca.



Recuerda que este es un proceso de paciencia y que deberás repetir el procedimiento incluso hasta 3 veces.



Usa tiosulfato de sodio para eliminar manchas de cloro

Algo más que puedes intentar es mezclar en un recipiente una cucharada sopera de tiosulfato de sodio y una taza de agua. Luego moja un paño limpio con esta solución y frótalo suavemente sobre las manchas de cloro. Finalmente lava con agua fría y repite hasta que la mancha salga.



Imagen: Unsplash

Si todo falla, pinta tu prenda

Si ya intentaste aplicar todos los remedios anteriores y la mancha sigue ahí la solución es pintar tu prenda.



Y es que hay ropa que nos encanta no solo por su color sino por su corte y si no queremos tirarla a la basura debido a la mancha la opción es repintarla.



Si el caso es muy extremo, es decir que la mancha es muy grande, lo mejor es que te resignes y, antes de intentar volver a aplicar color, despintes totalmente la prenda.



Si es una mancha pequeña, Colorante el Caballito recomienda disolver perfectamente el polvo para teñir en un vaso con agua hirviendo y aplicarlo solo en la parte afectada con una motita de algodón o una brocha. Deja secar y repite al menos 3 veces.



Después tiñe completamente la prenda con el mismo color para asegurarte que se disimule mucho mejor la mancha de cloro.

¿Cómo cuidar tus prendas después de desmancharlas?

Si alguno de los remedios anterior logró su cometido el siguiente paso es cuidar la prenda que desmanchaste para que luzca como nueva.



Mira las instrucciones de lavado que aparecen en las etiquetas de la ropa. Si no lo habías hecho antes es momento de cuidar tus prendas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.



Finalmente, si la etiqueta no dice lo contrario, compra un producto que, disuelto en agua, puede ayudar a reforzar el color de la ropa para que le devuelvas su brillo original.



