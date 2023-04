Si ya el número de canas es superior a tu cabello con color o si tratar de disimularlas con tinte se ha convertido en una tarea esclavizante, puede que sea hora de que consideres despedirte del tinte. Para ello, aplica una serie de tratamientos capilares, usando productos como los shampoos sin sulfatos, entre otros cuidados.

No obstante, debes saber que necesitarás un período de transición en el que, quizás, no te verás en tu punto máximo. Pero en poco tiempo sabrás que has tomado la decisión correcta y disfrutarás del cambio radical de look.

Según los especialistas de Dalire, una firma de cosmética natural, “para las personas que tienen el pelo rubio, el paso de dejar de teñirse las canas será más fácil; mientras que aquellas que tienen el cabello oscuro pueden jugar con aclaraciones y cortes inteligentes que faciliten esta transición del tinte al pelo natural”.

El análisis previo para lucir una melena con canas increíble

“Antes de decidir qué tipo de tratamiento necesitarás, es importante conocer tu cabello y saber si tiende a ser seco o graso, qué tipo de canas tienes, si gris ceniza, plateado o blanco brillante”, advierten los expertos.

Ellos recomiendan que un gris ceniza quedará mejor iluminado por unas mechas rubias platinadas, mientras que para cabellos que ya están bastante uniformes es mejor apuntar a una armonía capilar total. Pero, si tu cabello es de un bonito blanco puro, será necesario potenciar los reflejos plateados y eliminar los reflejos amarillos que dan la exposición al sol y los diferentes agentes externos.

Cuidados especiales y cortes para el cabello con canas

Las mascarillas no pueden faltar; lo más recomendable es elegir aquellas que sean nutritivas y tengan entre sus ingredientes aceites vegetales, como el de argán. “Hay que olvidarse de las ceras y geles para peinar, porque atraen el polvo y el smog, haciendo que el cabello blanco se vuelva amarillo más rápidamente”.

Para finalizar, se recomienda que los cortes y acabados sean más analizados por el estilista, para mantener la frescura y la persona no luzca avejentada. Y como los cabellos blancos son más frágiles, se recomienda disminuir el uso de secadores, planchas y tenazas. Si se emplea alguna de estas herramientas, se debe aplicar un protector de calor.

¿Te gustaría lucir tu cabello con canas?

