Los sérums con vitamina C están en alza en el mundo de la cosmética. Diferentes medios especializados citan a reconocidos dermatólogos que recomiendan este producto en la rutina de skincare diaria y también hacen extensas listas de sérums con vitamina C que están entre los favoritos del momento por sus buenos resultados en la piel.

Al parecer, decimos adiós al mito que sugiere que los productos con ácido ascórbico pueden manchar la piel si se aplican por la mañana, pues muchos de los sérums con esta vitamina son recomendados para usar en la rutina matutina, debido a su poder antioxidante, que actúa contra los radicales libres que pueden generar envejecimiento prematuro de la piel. Claro está, que siempre se debe aplicar un protector solar después y consultar a un experto previamente para saber cuál es el mejor producto con vitamina C para la necesidad específica de tu piel.

La vitamina C ayuda a mejorar el estado de la piel, actuando contra arruguitas, líneas de expresión, manchas y falta de luminosidad. Uno de sus beneficios destacados es que estimula la producción de colágeno, lo que contribuye a mejorar la elasticidad de la piel. Si deseas probar este ingrediente activo en un sérum, recuerda que estos productos, debido a su consistencia ligera, se deben aplicar en la piel después de la limpieza facial y antes de la crema hidratante.

5 de los mejores sérum con vitamina C

Estos son algunos de los sérums con vitamina C que mejores reseñas tienen en medios especializados en belleza.

Sérum C E Ferulic de SkinCeuticals

Este frasquito de sérum con vitamina C es el rey en las listas de los mejores de medios como Allure, Byrdie, The Cut (New York Magazine) y Glamour, de hecho fue reconocido en las listas de mejores productos de Allure y Glamour, en 2021 y 2022, respectivamente. Al parecer, lo único que señalan como limitante para usar es el precio, que ronda los 4 mil pesos, pero muchos afirman que vale la pena la inversión.

El sérum antioxidante de SkinCeuticals tiene tres ingredientes de peso en su composición: vitamina C (15% de ácido L-ascórbico), vitamina E (alfa-tocoferol) y ácido ferúlico. Ayuda a lograr una piel luminosa y atenúa líneas de expresión. Resaltan que se logran resultados en poco tiempo. La Dra. Julie Russak dice en The Strategic que este sérum “entrega vitamina C a través de la capa superior sin alterar la barrera protectora de la piel”.

Se puede conseguir en la web de SkinCeuticals México.

C Firma Fresh Day Serum, de Drunk Elephant

Este sérum para el día tiene una fórmula parecida a la del anterior y cuesta alrededor de la mitad. Además de tener 15% de ácido ascórbico, ácido ferúlico y vitamina E para combatir los signos de la edad, contiene fermento de calabaza y extracto de granada, que ayudan a remover células muertas y a minimizar los poros. Este producto viene en dos partes para ser mezcladas en casa y, una vez que lo haces, el sérum tiene una duración de seis meses.

Se puede conseguir en Sephora.

Pure Vitamin C 10 de La Roche-Posay

Este sérum con vitamina C (10% ácido L-ascórbico) es ideal no solo para conseguir una piel luminosa y rejuvenecida, sino también para mejorar la piel con tendencia al acné porque contiene ácido salicílico. La editora de belleza de la edición estadounidense de Glamour Ariana Yaptangco expresó en su medio: “Cada vez que necesito inyectar algo de vida en mi piel, busco este sérum… Me da un brillo instantáneo gracias a la vitamina C concentrada al 10 %, mientras que el ácido salicílico limpia y minimiza mis poros”.

Se puede conseguir en farmacias como Farmacia del Ahorro y en tiendas departamentales como Liverpool.

L’Oréal Revitalift Derm Intensives 10% Pure Vitamin C

Este producto de precio asequible también ha sido incluido en varias listas con los mejores sérums con vitamina C. La revista Byrdie los señala como la mejor opción, justamente por su precio y por la calidad que ofrece para mejorar el tono y la textura de la piel. Entre sus beneficios señalan que aumenta la luminosidad de la piel y reduce las arrugas, pero hay que ser constante porque no aporta resultados de inmediato. Además de vitamina C (10%), contiene otra estrella de la cosmética: ácido hialurónico, un poderoso hidratante.

Se puede conseguir en Mercado Libre.

Skin Renewing Vitamin C Serum de Cera V

Este sérum también contiene 10% de vitamina C y ácido hialurónico. Como todos los productos de la marca, incluye ceramidas que ayudan a proteger y mantener en buen estado la barrera de la piel. Destacan que es ideal para pieles sensibles porque su fórmula es suave y efectiva. Algunas de las ventajas que resaltan es que es de rápida absorción y no deja la piel grasosa. Ayuda a mejorar la apariencia de líneas finas y da luminosidad a la piel con el uso frecuente.

Se puede conseguir en Amazon México.

¿Has usado alguno de estos sérums con vitamina C?

