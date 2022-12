Cómo lavar tu ropa con lentejuelas sin dañarla

Durante estos últimos días del año no hay quien se resista a elevar sus looks al siguiente nivel con alguna prenda de lentejuelas, aprovechando que están en tendencia y que hay opciones para todos los estilos en las tiendas.

La belleza y el brillo de estas piezas jamás pasa desapercibido y usarlas nuevas es toda una fantasía, sin embargo, cuando llega el momento de lavarlas, puede que te sientas perdida al principio, ya que la ropa con lentejuelas necesita un lavado especial para que te dure por más tiempo.

Por eso, en De Última te tenemos algunos consejos para lavar de manera eficaz tus prendas con lentejuelas para que no pierdan el brillo en esta temporada.



Cómo lavar las prendas con lentejuelas

El primer consejo es que leas con atención la etiqueta de la ropa en donde especifican cuál es el tipo de lavado ideal y detalles como la temperatura del agua recomendada o el tipo de jabón.

De manera general, la mejor forma de lavar ropa con lentejuelas es a mano, en un recipiente donde quepa tu prenda, con agua tibia o fría. Se debe sumergir al reverso con un poco de jabón y dejar reposar mínimo 10 minutos.

Mientras reposa, si tu prenda está manchada, talla con un cepillo suave solo el lugar donde se localiza la suciedad. También, con ayuda de un paño limpio, puedes frotar en círculos para deshacer la mancha. Recuerda no usar ningún tipo de suavizante.

Otras zonas que debes tallar un poco para que no se generen malos olores son las que generan fricción o roce, como las axilas o la entrepierna.

Enjuaga con agua hasta que ya no salga con apariencia jabonosa. Es importante que la ropa con lentejuelas no se exprima, así que solo cuélgala en un lugar en donde no le de el sol.

Por más que necesites que se seque rápido, es de vital importancia que consideres que la ropa con lentejuelas no se debe meter a la secadora ni plancharse, ya que quedarían arruinadas. Si tu prenda es de alto valor, lo mejor que puedes hacer es llevarla a la tintorería para que expertos en lavado le den el trato que requiere.



