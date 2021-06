Cómo hacer un rubor casero y con pocos ingredientes

A todas nos gusta el maquillaje y uno de los aliados de la belleza que no puede faltar en tu cosmetiquera es el rubor. No importa si lo conoces como rubor o blush, el punto aquí es que siempre será un aliado de la belleza que te permitirá dar color a tus mejillas para tener un aspecto más tierno y girly en tu makeup.

Aunque muchas veces podemos ver muchos cosméticos en el mercado , hacer los tuyos desde casa se ha ido convirtiendo en una tendencia que las amantes de las belleza han tomado, sobre todo a raíz del confinamiento.

Elaborar tus cosméticos es una alternativa natural para darle un uso a todos los beneficios que tiene la madre naturaleza y aquí te diremos todos los pasos para elaborar tu rubor desde casa con ingredientes 100% naturales.



Foto: Maybelline

¿De qué está hecho el rubor?

Canipec asegura que tradicionalmente, el rubor tradicional en polvo, está formulado a base de talco y de color rojo, además tiene una textura sedosa para que sea espolvoreado sobre las mejillas. El colorante se hace a menudo de cártamo (planta con flores de pétalos de color amarillo brillante, naranja o rojo), o carmín, que es un pigmento de color rojo oscuro.

Actualmente podemos encontrar rubores en diferentes presentaciones como polvo, crema, líquidos y mousses, así como una muy amplia gama de colores para ajustarse a todos los tonos de piel. Todos son igualmente eficaces para dar un toque de color y énfasis al rostro.

Aunque muchas veces los componentes y fórmulas pueden cambiar dependiendo la marca, no hay nada mejor que tener algo hecho de manera natural. Recuerda que este tipo de cosméticos no tienen conservadores así que debes refrigerarlos para extender su vida útil.

Cómo hacer un rubor casero

Ingredientes

Tres cucharadas de talco

Tres cucharadas de agua

Seis gotas de colorante rojo (se consigue en tiendas de materias primas o dulcerías)

Recipiente con tapa

En un recipiente pequeño, que esté perfectamente limpio, añade el agua y tres gotas de colorante alimentario para que hagas una mezcla que se tome color. En caso de que quieras más color en tu rubor agrega más gotas, pero si no es tu caso, presta atención a la cantidad de gotas que agregas, no es necesario que pongas las seis.

Incorpora el talco lentamente a la mezcla y mueve hasta que tengas una masa completamente espesa. Después de este paso debes dejarla que seque por completo para que el color se mezcle con el talco. Coloca en un lugar donde llegue la luz solar y de preferencia haya aire.

Después de 24 horas,destápalo por intervalos para que puedas colocarlo en el recipiente con tapa, seguido de esto ya tienes un rubor que puedes usar para un buen beauty look . No olvides que este producto es completamente natural, por lo mismo si llegas a tener alguna reacción que no te guste; deja de aplicarlo y acude al dermatólogo.