Todo el mundo tiene que pasar por una entrevista de trabajo para poder entrar en el mundo laboral por eso debes saber que hay errores de estilo que nos pueden costar la entrevista.

Muchas veces ni llevar el mejor traje o un buen vestido nos puede salvar del espantoso “nosotros te llamamos”. Las entrevistas de trabajo son el primer filtro donde la empresa y tú se conocen, en este encuentro pude pasar de todo y tienes que ir preparada para impresionar.



Foto: Pexels

Además de la ropa que te vas a poner, hay un tema que no hemos tocado, ¿ya viste cómo se ven tus uñas? Si tu manicura es un desastre y aún así la llevas a una entrevista laboral, por más impactante que sea tu curriculum, este detalle te quitará puntos. Por eso mismo toma nota de los colores que no puedes llevar a una entrevista laboral.

Leer también: 7 pares de zapatos con los que te verás increíble todo el año



Rojo

Evita llevar el rojo, no es un buen color para causar una buena impresión. Si bien normalmente este color dice que somos personas dinámicas y alegres, el tono de este esmalte de uñas puede ser el causante de quedar fuera del trabajo de tus sueños.



Colores neón o muy vibrantes

¡NOOOOO! O sea, mira, sabemos que desde aquí hemos apoyado el uso del color neón, pero hay ocasiones para todo y sinceramente una entrevista laboral es la ocasión equivocada para llevarlos.

¡No lo hagas!



Con glitter

Otros tonos que debes evitar son estos, no se te ocurra llevarlos, lo que queremos es dar la mejor imagen de nosotras mismas y no queremos que piensen que amamos las fiestas (aunque si las ames, no debe de conocer ese lado tuyo).

No te arriesgues de más y evita colores con glitter.

Leer también: Manicura para regresar a la oficina llena de estilo



Con estampas o detalles infantiles

Este tipo de mani puede ser muy divertido para un fin de semana pero no da una apariencia muy seria, así que resérvala para una tarde con tus amigas (y la sana distancia).