Cinco maneras de incluir vitamina C en tu rutina de belleza

Uno de los mejores aliados para contrarrestar los efectos causados por el envejecimiento, es sin duda la Vitamina C. No sólo ayuda a eliminar las molestas líneas de expresión, sino también protege y repara la piel del daño que causan los radicales libres, además mejora la hidratación, aumentando la capacidad de síntesis del colágeno en la piel haciendo que esta se vea siempre iluminada. En pocas palabras, es algo que no debe faltar en tu rutina de belleza.

Nuestro organismo no es capaz de almacenar esta vitamina soluble, sólo es capaz de absorber la que necesita y eliminar el resto. Por ello hemos creado una lista de cinco productos que agregaran a nivel dérmico, la dosis necesaria de vitamina C, que no sólo actúa como un escudo para tu rostro, ayuda al correcto funcionamiento de reparación y desarrollo de tejidos. Toma nota

1.- La mezcla perfecta

Powerful- Strength Line-Reducing Concentrate de Khiel’s nos encanta, se trata de un producto que es un suero y una crema, está fusionado con un 12.5% de ácido L-ascórbico y un 2% de ascorbil glucósido lo que ayuda a reducir las líneas de expresión ya que potencia la iluminación de la piel y mejora su textura, además de ayudar a minimizar los poros para lucir una piel más lisa. Lo encuentras con un costo de $1250.



Foto: Cortesía

2.- El práctico

Otro producto que además de nos encanta por su practicidad son los papelillos disolubles para el cuidado de la piel Vitamin C Activating Squares TimeWise de Mary Kay . Las láminas solubles se activan en contacto con tu serum. El método de aplicación es muy sencillo; pones la lámina en la palma de tu mano, añadir tres gotas de agua, las disuelves con el dedo y lo mezclas con tu dosis de serum y aplicas en tu rostro. De esta manera la vitamina C se mantiene pura y estable hasta que la activas con cada uso. Con un costo de $375 pesos.



Foto: Cortesía

3.- El suero

Otro suero que nos encanta es el Vitamin C Ester Brightening de Perricone MD es un suero brillante que brinda un impulso instantáneo de luminosidad, además de reducir la apariencia de las arrugas como las incómodas patas de gallo alrededor de los ojos y las líneas verticales en los labios. Tiene un costo de $1510 pesos.





Foto: Cortesía

4.- El limpiador

Los limpiadores también pueden contender Vitamina C y te decimos algo, es una forma ¡fantástica de incluirlo! Por ejemplo Clinique Fresh Presse es un limpiador en polvo ultrafino que viene en sobres individuales con el que además de sentir la piel más fresca, también se ilumina y adquiere una una texturas más uniforme. Sólo debes de agregar un par de gotas de agua a la fórmula, hacer espuma y aplicar en tu rostro. Tiene un costo de $799 pesos



Foto: Cortesía