Christian Nodal enciende las redes al aparecer con pelo rubio

Christian Nodal es un cantante originario de Sonora, quien a sus 23 años ha logrado ser uno o de los artistas más populares en el género regional mexicano y un icono de la moda, al ser acreedor de un estilo único y revolucionario del cual no podemos parar de hablar.

El cantante se ha mantenido en el ojo público desde su ruptura con Belinda y tal parece que desea que siga siendo así, ya que Nodal recientemente encendió las redes sociales con su cambio de look, el cual no pudo pasar desapercibido, ya que el artista optó por decolorar su melena y agregarle detalles coloridos.

Sabemos que a Nodal le encantan los cambios de look, ya que nos ha sorprendido con más de uno a lo largo de su carrera, y esta vez no fue la excepción, ya que través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, Christian Nodal compartió que se encontraba por tomar un vuelo hacia Hermosillo, destino donde posteriormente daría un concierto presentando su nuevo look con pelo rubio.



Foto: Instagram @nodal

Christian Nodal nos deja sin palabras al teñir su pelo rubio

El cantante no dudó en presumir su nuevo look y lo hizo mientras daba un concierto en Hermosillo, mismo que posteriormente pudimos ver más a detalle en sus historias de Instagram.

Nodal no solo decoloró su pelo y lo pintó rubio, sino que también decidió colocar detalles coloridos como algunas flores color naranja y verde que saltaron a la vista, un look que algunos fans ya han comparado con el del reguetonero J Balvin.



Foto: Instagram @nodal

En ocasiones anteriores el cantante ya nos ha sorprendido con sus looks de impacto, pero, sin duda, este es uno de los más arriesgados que Christian Nodal ha llevado.



Foto: Instagram @nodal

En esta ocasión, Nodal optó por llevar un blazer de manga color naranja que hizo match perfecto con las flores de su pelo, además de accesorios brillantes como cadenas, aretes y pulseras características del cantante.

