Christian Nodal no sólo se ha anotado hits en el mundo de la música, pues es un artista que ha sabido destacar también como coach en La Voz, programa en el que además de ser una guía para los participantes, también se robó el corazón de muchas chicas (incluyendo a Belinda).

Pues el también compositor es uno de los jóvenes más admirados y deseados por las mujeres mexicanas, y no sólo por su atractivo físico, también porque ha sabido usar la moda a su favor.

Es así como se mantiene fiel a su estilo norteño, pero también suele optar por looks inspirados en el street style, y claro, los tatuajes son un toque que forman parte de su sex appeal.

Recientemente Christian Nodal compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en las que aparece con un look muy trendy que hizo suspirar a sus seguidoras.

Se trata de un outfit alternativo compuesto por un traje negro y una t-shirt blanca, y por supuesto cowboy boots. En cuanto al grooming, amamos su ligera barba y su melena rizada desenfadada.



Claro que no podía faltar la guitarra, porque ¿qué es un músico sin su instrumento? Las fotos no tardaron en acumular likes, y hasta el momento lleva más de 500 mil, por supuesto, contando el de Belinda. ¿Qué te parece este look, también te hizo suspirar?

