La talentosa Estefanía Villarreal, quién es mejor conocida por interpretar al icónico personaje de Celina Ferrer en RBD, dejó a sus seguidores de Instagram sin aliento luego de publicar un carrete de fotografías donde luce un minivestido negro de lencería, mismo que la hacía lucir ultra hot.

Celina no han dejado de recibir comentarios en su perfil de Instagram, donde tiene un millón de seguidores, pues sus fans han aprovechado la oportunidad para halagar su belleza escribiendo cosas como: “linda” , “top” y “hermosa”, pues nuestra chica RBD es una gran modelo y las fotografías que publicó son prueba de ello.

Leer también: Cómo usar el aceite de romero en el cabello para que crezca

Detrás de las fotos de Celina de RBD

Tener fotos auténticas donde puedas demostrar que te sientes segura y ultra hot puede ser muy difícil. Sin embargo, este proceso puede ser más ágil cuando cuentas con personas especializadas en la creación y dirección de este arte y quien te pueda arreglar de una manera icónica y en tendencia.

Como muestra de ello, detrás de las fotografías de Estefanía Villareal, donde lució un increíble minivestido negro, se encuentran dos mentes maestras: el fotógrafo Alberto Lanz y el especialista en diseño y moda, Sean Derbees, este último ha trabajado con grandes celebridades como Juanpa Zurita, Mabel Cadena, Valentina (host de Drag Race México) y muchos más.

Foto: Instagram/@estefaniavillarrealvillareal

Cabe mencionar que no es la primera vez que Derbees trabaja con nuestra querida Celina, ya que en marzo de 2022 se encargó de realizar su maquillaje y peinado para crear 3 looks de alta tendencia, cada uno de ellos con un estilo diferente, innovador y fresco, que también compartieron en Instagram y donde Villarreal lució guapísima. No cabe duda de que es toda una estrella.

El minivestido de encaje que lució Estefanía Villareal

Desafortunadamente no sabemos de qué marca es el minivestido de lencería que utilizó la actriz intérprete de Celina, ya que en la descripción de su publicación solo etiquetó a los talentosos personajes que hicieron posible el icónico look y las fotografías. Pero sin duda puedes encontrar opciones similares en múltiples boutiques pues este tipo de prendas continúan en tendencia.

Foto: Instagram/@estefaniavillarrealvillareal

Cabe decir que con sus imágenes la talentosa y guapa Estefanía Villarreal desató polémica entre sus seguidores, ya que en la actualidad nunca falta aquella persona que quiere opinar sobre los cuerpos ajenos y un inoportuno usuario aprovechó el momento para escribir unas palabras que estaban de más, "Acabaste con todo el amor que te tenía, eras hermosa con tu cuerpo original".

No obstante, la bella Estefanía aprovechó el comentario para dejar muy clara su postura y detallar que ella no busca ningún tipo de aprobación, y que hablar del cuerpo o aspecto de alguien más no es agradable, "En otras historias de prófugos del ácido fólico, no se comenta del cuerpo de otras personas. No busco aprobación", respondió Villarreal.

Al final lo más importante es que tú te sientas cómoda y segura pues de esta manera encontrarás los looks y tendencias que te harán robarte todas las miradas.

Leer también: De qué está hecha la piedra de alumbre y cómo se usa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters