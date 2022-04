Cuando pensamos que los días de Semana Santa serían algo tranquilos, nuestro feed de Instagram se empezó a llenar con una noticia bastante polémica y nos referimos al embarazo de Britney Spears. Puede que muchos de sus fans esperaban un disco nuevo, pero la “princesa del pop” anunció que espera su tercer bebé en compañía de su novio Sam Asghari.

Britney compartió la noticia con sus más de 40 millones de seguidores en Instagram en un post donde afirma que recuperó el peso que perdió para un viaje que hizo a Maui, seguido de esto, ella relata que se hizo una prueba de embarazo y el resultado fue positivo. Desde ese momento supimos que estos meses estarán llenos de los mejores looks que puedes usar durante el embarazo, pues, a sus 40 años, la intérprete de “Toxic” se ha colocado como una de las mujeres mejor vestidas por muchos años.

No hay duda de que el embarazo de Britney es uno de los más esperados en el mundo de la música pop, pues luego de haber declarado en los juicios sobre su tutela sus ganas de ser mamá nuevamente, sabemos que será una llena de estilo y aquí tenemos las pruebas sobre lo que estamos diciendo.



Foto: Instagram @britneyspears



En las redes de la moda

No es ningún secreto que Britney Spears ha tenido altos y bajos en su carrera, pero cuando se trata de estilo es una de las mejor vestidas. La cantante fue retratada bajo el lente del fotógrafo David Roemer con un total look en color negro y, adelantada a las tendecias actuales, nos mostró la mejor manera de llevar un body de red que siempre será el mejor amigo de tu figura.

Si lo que quieres es llevar durante estos días de sol un body similar, te recomendamos apostar por prendas de un color sólido, pues de esta forma tu torso se ve más alargado. En esa ocasión, Britney lució prendas interiores en color negro para que el body fuera el único protagonista de su look.



Foto: Instagram @britneyspears



Total White

Uno de los colores que Britney ha lucido a lo largo de su carrera en los escenarios es el blanco. No importa si es en bolsos, zapatos, gafas de sol o crop tops, pero una cosa es segura, el blanco es un color que Spears domina de pies a cabeza.

Sin dejar de lado su amor por los minivestidos, Britney usó una prenda que favorece su figura e hizo el match perfecto con unos zapatos nude que alargan sus piernas. El vestido en cuestión es una pieza muy sencilla (pero útil) con escote en “V”, que nunca pasa de moda y puedes usar en cualquier temporada.



Foto: Instagram @britneyspears



Reina de las transparencias

Durante los inicios del siglo XXI, no había revista o medio que no nos hubiera mostrado una foto de Britney, puede que cuando nosotros leíamos eso éramos adolescentes, pero hoy en día seguimos viendo que el estilo de Britney ha estado adelantado a nosotros por mucho tiempo.

La cantante comparte todo en Instagram y postea con regularidad imágenes de sesiones fotográficas en las que ella participó. Una de las que más nos gusta es esta donde luce un mono con mangas transparentes y aplicaciones en pedrería. Si ves bien este look, es algo que hoy en día podrías usar para un evento donde la producción de tus prendas se eleva, pues hasta el pelo de Spears es algo que no hemos dejado de mirar.

No dudes que los colores más claros y las transparencias pueden ser grandes amigos cuando quieres verte sexy sin dejar de lado el estilo.



Foto: Instagram @britneyspears



Leer también: Ángela Aguilar deslumbra al vestir body con transparencias de Mugler



Tributo a los años 20

Fiel a su amor por compartir con sus seguidores sus mejores sesiones fotográficas, Britney llegó a publicar en Instagram una foto donde nos damos cuenta de que las plumas y las mangas abullonadas siguen siendo un guiño chic a los locos años veinte.

Emulando el estilo de las flappers, Britney fue retratada bajo la lente del fotógrafo neoyorkino Gilles Bensimon con un look que aún se puede usar en una alfombra roja y robar todas las miradas. Ahora, alejados del escenario de una red carpet, el verde es uno de los colores estrella de esta temporada y esta es la señal que estabas esperando para darle una oportunidad en tus próximos looks.



Foto: Instagram @britneyspears



Lady in red

Otro de los colores que han acompañado la carrera de Britney Spears es el rojo y ella sabe perfectamente que este color tan pasional es su mejor arma cuando quiere robar las miradas.

Uno de sus mejores looks es este vestido rojo de cuello alto e inspiración en los años 40 que combinó con un abrigo de fur del mismo tono, con la única diferencia de que el pelo de la pieza tiene toques en color negro que permiten apreciar el vestido que Brtiney estaba usando.

Con el pelo recogido y una ponytail XL que envuelve su cabellera, sin duda alguna este es uno de los mejores looks que ella ha compartido con sus seguidores, pues además de verse increíble, nos anima a usar prendas que son consideradas anticuadas, pero que, combinándolas con las piezas correctas, son nuestras mejores amigas.



Foto: Instagram @britneyspears



Bonus: el traje de “Oops!...I Did It Again”

"Oops!...I Did It Again" es una canción pop de Britney Spears que tiene el mejor video musical que se pudo hacer durante el año 2000. Sin dejar de lado que tiene al astronauta más guapo que vieron nuestros ojos, cada look de este video nos deja en claro por qué Britney es una de las mejor vestidas y esperamos que sea una de las mamás con más estilo.

El maquillaje de este video es hoy una de las tendencias más cool para llevar en estos días donde los ojos son los únicos protagonistas de tu rostro y sin duda alguna el pelo volvió a tomar ese protagonismo que la pandemia le arrebató a las melenas más exigentes.



Además, el traje rojo de látex con el que Britney aparece bailando es uno de los disfraces más populares e imitados por los seguidores de la cantante. Otra cosa que debes saber es que para el otoño de este año (según la semana de la moda en Milán) el látex es una de las texturas más esperadas para las próximas temporadas.

Leer también: La Fatshionista luce catsuit estilo K-pop e impone tendencia curvy

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters