Blake Lively prepara serie de moda y no cabemos de emoción

No sólo tiene unos adorable bebés, un esposo de lo más cómico y ni hablar de su ¡estilo! En definitivo, Blake Lively es una de nuestras it girls favoritas de la vida real (y obvio de Gossip Girl). No hace mucho nuestro corazón fashionista casi muere de la emoción al enterarse de que la serie más estilosa de la era millennial regresaba a la pantalla chica.



Foto: Instagram



Y ahora, Amazon Studios llega con esta noticia: Blake Lively tendrá su propia serie de moda... y respira hondo que eso no es todo, estará ambientada en Nueva York y ¡podrás comprar algunos de los outfits creados por Blake dentro de la serie!

Fue gracias a una entrevista que realizó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios con el medio de noticias Deadline que pudimos enterarnos sobre la temática de la serie, (se tratará de una ficción que tendrá un fuerte componente de moda) así como de la comercialización de algunos de los look de Lively.



Foto: Instagram

"Nos llevó mucho tiempo, pero acabamos de cerrar un trato con Blake y estamos hablando y desarrollando una serie", señaló Salke.

Por el momento no hay datos sobre la fecha de estreno en la plataforma de streaming, pero sabemos que la actriz será la productora de la serie y además, se rumora que existe un segundo proyecto de Blake con Amazon.



Foto: Instagram

Mientras llega más información al respecto, te compartimos que este noviembre se estrenará su nueva película “The Rhythm Section”.

¿Qué te parece?