Biby Gaytán impacta con vestido blanco en Fashion Week México

Biby Gaytán ha logrado causar mucho revuelo en las redes sociales los últimos días, esto debido a sus atuendos de impacto con los que se ha robado hasta los suspiros de sus seguidores, al lucir más sexy, joven y poderosa que nunca a sus 50 años, confirmando que la edad no es un impedimento para lucir los looks más estilosos.

La actriz es una de las famosas más queridas de México, ya que desde joven estuvo inmiscuida en el mundo del espectáculo, logrando así ganarse el amor de muchos televidentes y de más de una fashionista de corazón, ya que Biby posee uno de los estilos más refinados y sofisticados, lo que la ha llevado a ser un referente de la moda más chic del momento.

Y lo confirmó recientemente al posar de la mano de su hija Ana Paula, en donde ambas lucieron un atuendo blanco ideal para la ocasión, pues Biby Gaytán atrajo todas las miradas de inmediato al llegar al desfile de Francisco Cancino en Fashion Week México.



Foto: Instagram @bibygaytan

Biby Gaytán enamora con vestido blanco y luce más joven que nunca

No cabe duda que la actriz y mamá de 5 hijos tiene la fórmula secreta para que los años no pasen por ella, ya que posee una piel de ensueño y una figura de impacto, un hecho que usa a su favor a la hora de armar el look más glamuroso.

Biby tiene el poder de imponer tendencia con sus atuendos, por lo que se ha convertido en una gurú de moda confiable y recientemente nos enamoró al compartir un carrusel de fotografías mientras posaba con un vestido blanco de Cancino, largo y de mangas abullonadas, confirmando que este trend sigue presente incluso en los clósets más exigentes.



Foto: Instagram @bibygaytan

La esposa de Eduardo Capetillo llegó al desfile de Mercedes-Benz Fashion Week México luciendo un estilo sofisticado y elegante que ya la caracteriza, agregando un accesorio que no pudo pasar desapercibido, pues la actriz nos recordó el estilo de Frida Kahlo al complementar su look con un tocado de flores de gran tamaño que fue el complemento perfecto.



Foto: Instagram @bibygaytan

Además, incluyó accesorios infalibles como joyería en color dorado y un bolso rosa que hizo juego con las flores. Biby acompañó con una melena XL extra lacia y un maquillaje que profundizó su mirada con sombras oscuras y unos labios color vino que hicieron match con su manicura.



Foto: Instagram @bibygaytan

