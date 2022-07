Belinda sorprende a sus seguidores al lucir el pelo rojo

La cantante Belinda no deja de sorprender a sus fans con su talento y looks impresionantes. La ruptura con Christian Nodal va quedando en el pasado y ella no hace más que seguir triunfando. En estos momentos acaba de promocionar una nueva colección de joyería con la marca española Tous, ha lanzado algunos temas como “No estamos locos” (con Lérica) y está en pleno rodaje de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, de Netflix.



Foto: Instagram @belindapop (Belinda luce piezas de su colección con Tous)

Como icono de estilo, tampoco se queda atrás, y en uno de sus más recientes posts compartió con sus 15.4 millones de seguidores una imagen donde luce un cambio de look que le quedó muy bien y que podría inspirar el nuevo color de pelo para el verano de muchas.



Belinda pelirroja

Belinda suele imponer tendencia con sus cortes y peinados. Últimamente, ha llevado su pelo tanto alaciado como con ondas sueltas o bien definidas. Durante los meses de promoción de “Bienvenidos a Edén” marcó la pauta con el efecto de pelo húmedo o “wet”, para los meses de verano. Es una de las primeras a las que se puede acudir como referencia para recrear looks de estética Y2K. También ha lucido preciosos peinados con trenzas y coletas.

La mayoría de las veces, la princesa del pop latino tiene el cabello rubio, unas veces más claro, otras más oscuro, pero la verdad es que este es el tono con el que solemos asociar la imagen de Beli. Esta vez dejó ver su cabellera con tonos rojizos y también le queda muy bien, no en vano obtuvo muchos halagos de parte de sus seguidores, quienes le dirigieron comentarios con adjetivos como hermosa, bonita, “perfección humana” y más.

El rojo está en tendencia y es perfecto para hacer la transición del rubio a un tono un poco más oscuro, cuando no se quiere llevar castaño o negro. Solo debemos asegurarnos de acudir con un buen especialista en coloración para que determine cuál es el mejor rojo para nosotras según el tono de nuestra piel.

Otro detalle a observar es que la cantante impone tendencia una vez más y nos deja claro que las raíces oscuras reinarán esta temporada, algo que nos encanta porque, al ser un efecto de bajo mantenimiento, se pueden espaciar las visitas al salón y someter menos veces la melena a algunos químicos.

En la publicación, que lleva 124 mil likes en 20 horas, Belinda se deja ver en una foto en primer plano donde se puede apreciar su rostro con un maquillaje natural, donde destacan algunas pecas -que muchos también elogiaron- y labios en rojo apagado. Imposible ignorar su manicura, con base blanca y apliques dorados, ideal para esta temporada, además, demuestra que un diseño así queda muy bien en las uñas cortas.

Otro punto importante que pueden tener en cuenta las chicas que desean cambiar a algún tono rojo o cobrizo, es que deben cuidar el maquillaje de sus cejitas, porque este debe estar en armonía con el color del pelo.

En esta imagen de 2021 se le puede ver con una peluca que se inclina al naranja.



En 2020 ya la vimos con un tono similar al que luce ahora.



¿Te gustaría lucir el pelo con un tono rojizo?

