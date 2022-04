Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, deslumbra con jeans rotos

No es novedad que Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, se robe hasta los suspiros de sus seguidores con todas y cada una de las fotografías que comparte en Instagram, pues si algo nos ha dejado claro la creadora de contenido, es que posee un gusto exquisito por la moda y por los looks cómodos, ya que constantemente nos da cátedra de estilismo sobre cómo crear los mejores atuendos implementando los trends más glam del 2022.

Esta vez no fue la excepción, al aparecer vistiendo unos jeans rotos que de inmediato cautivaron a sus fans, un look perfecto para convertirte en el centro de atención vayas a donde vayas, además de ser una prenda que se adapta perfectamente a muchas ocasiones, pues esta pieza puedes llevarla para salir con tus amigas al cine o para asistir a una fiesta familiar como Ary Tenorio, confirmando que estos jeans son un básico que no puede faltar en tu clóset.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Leer también: Fey se une a la tendencia de los mini shorts de mezclilla



Ary Tenorio deslumbró a sus fans con su look

Sabemos que la creadora de contenido es una amante empedernida de los jeans y los tenis, por lo que nunca duda en combinar estos dos básicos como el dúo infalible para cualquier ocasión y lo confirmó una vez más, pues para asistir al cumpleaños de su sobrina, llevó un atuendo relajado, cómodo, pero glamuroso, que nos enamoró.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Sus jeans anchos, rotos y de cintura alta, lograron capturar la atención de sus seguidores de inmediato, pues los comentarios de las fashionistas de corazón se hicieron presentes y no dudaron en elogiar sus jeans y preguntar la marca de la prenda, a lo que ella contestó que los había adquirido en Bershka y que, en caso de que ya no estuvieran disponibles, solo era suficiente tener unos jeans anchos y romperlos tú misma, un tip de moda invaluable que sin duda pondremos en práctica.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Y para complementar su look, Ary llevó un top de corazón que fue el match perfecto, creando un total look denim con el que impuso tendencia y nos confirmó que esta combinación nunca falla. El top se encuentra disponible en la misma tienda y tiene un costo de 699 pesos. Por último, agregó unos tenis y accesorios sutiles que le sumaron puntos a su look.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Leer también: Ana Bárbara se une a la tendencia de mostrar la ropa interior

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters