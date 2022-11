Ary Tenorio con el bañador más hot de la temporada en rosa Barbie

La influencer venezolana Arianny Tenorio vuelve a compartir con sus seguidores anécdotas de sus viajes y es imposible no fijarse en sus looks. Recientemente, vimos los outfits que lució en Japón, donde las medias acompañaron looks otoñales con cómodos tenis, así como algunos que llevó en su visita a Costa Rica, donde deslumbró con ropa más adecuada para climas cálidos y, en especial, con un bikini de print selvático muy lindo que también guardó en la maleta para ir a su siguiente destino.

Esta vez, Arisita, la carismática novia de Luisito Comunica, viajó a Venezuela, el país donde nació. Tras dejar huella en redes de su asistencia a un juego de béisbol entre dos importantes equipos rivales venezolanos, comenzó a compartir con sus 4.8 millones de seguidores algunas imágenes de su paseo por el Parque Nacional Canaima.



Fotos: Instagram @arianny.tenorio

En su más reciente post, Arianny menciona que ahí está la cascada más alta del mundo: el Salto Ángel. Para esta visita, llevó un bañador rosa Barbie con un diseño increíble, que podría inspirar los looks de quienes viajarán a playas en la próxima temporada de vacaciones.

El bañador de Ary Tenorio con estética Barbiecore

Arianny Tenorio expresó su emoción por viajar en helicóptero con una prenda que resaltó a simple vista por ser de intenso color rosa Barbie, que se encuentra entre las tendencias más hot de la temporada (y de todo el 2022).

En esa oportunidad, la influencer no llevó un bikini, sino un bañador versátil y práctico, porque lo lució como un cómodo body con pants grises para aventurarse en su traslado hasta la cascada.

En medio de la naturaleza, posó con su traje de baño en rosa Barbie. Las diferentes tonalidades del rosa forman parte de la tendencia Barbiecore que seguirá reinando en lo que queda del año, para alegrar la temporada otoño-invierno que, normalmente, se "viste" de tonos más sobrios. Incluso en los primeros meses del 2023 lo seguiremos viendo triunfar, así que invertir en prendas rosa no será un despilfarro.

La pieza que luce Arisita es un enterizo con cuello en V y tirantes finos que van cruzados en la espalda. El detalle diferenciador del bañador son unas agujetas en los laterales. El delicado trenzado aporta un toque femenino y moderno a la prenda que, además, ya destaca por su hermoso color. Lució pequeños aretes y un collar multicolor tradicional de la región, con el largo perfecto para ajustarse a su escote.

Recuerda que el rosa Barbie o hot pink es capaz de elevar tus looks esta temporada, en diferentes prendas como blazers, vestidos y bolsas. En looks playeros, no solo puedes llevarlo en bañadores, sino también en algún top o short, si gustas lucir trajes de baños en tonos más neutros.

