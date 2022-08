Constantemente, Arianny Tenorio comparte con sus 4.6 millones de seguidores en redes momentos de su día, donde suele resaltar sus outfits y hasta manicuras. Lo que nos gusta en De Última es que sus piezas son ideales para llevar en nuestra cotidianidad o a paseos especiales los fines de semana, aunque de vez en cuando también logra sorprender con estilismos soñados en sesiones fotográficas donde muestra su experiencia como modelo.

En pocos días nos ha mostrado varios outfits que se pueden llevar esta temporada en ocasiones especiales y en fines de semana. Uno de nuestros favoritos fue el conjunto naranja con el que celebró su cumpleaños a finales de julio, de falda de cintura alta y crop top de cuello halter drapeado.



Fotos: Instagram @arianny.tenorio

El día de ayer Arisita compartió en sus historias otro atuendo que llamó nuestra atención porque para algunas puede ser difícil de llevar. Se trata de un minivestido blanco ceñido que lució con tenis y un abrigo rosa. Este vestido de Ary Tenorio es ceñido, pero parece estar elaborado en textura ajustable, lo que es favorable para la silueta, además de aportar más comodidad.

¿Cuál es el outfit del día de hoy y del que hablaremos a detalle? Es una combinación ganadora con un minivestido verde y botas vaqueras.



Ary Tenorio demuestra lo bien que luce un vestido verde con botas vaqueras

La venezolana, quien también es conocida por ser la novia de Luisito Comunica, compartió el outfit del día protagonizado por un minivestido verde botella de mangas tres cuartos y cuello alto.

Aunque este tono se puede llevar bien con muchos otros, Ary Tenorio nos da una excelente clave para combinarlo. El verde queda muy bien con tonos tierra, como café, beige, o los populares “nude”, pero aquí también entran bronces, amarillo mostaza y naranjas otoñales. La influencer elevó su look con unas botas vaqueras y lentes de forma redonda con cristales naranja.

Con su particular sentido del humor, dio un mensaje con el que estamos de acuerdo, al referirse a que es muy importante nuestra actitud y cómo nos sentimos al vestir: “Tal vez no me veo tan espectacular como me siento, pero eso no es lo importante, lo importante es cómo uno se siente y eso lo proyectas”.

Llevó una bolsa bandolera de su marca Glowa (modelo “Cacto”), que forma parte de su colección elaborada en piel de nopal o cactus. Explican en su web que el tejido está hecho a mano, y tiene porta tarjetas, bolsillo para monedas y bolsillo externo con broche de imán para el celular. Además, se puede convertir en cangurera.



Foto: Glowa

Arisita anunció esta semana que se encuentra en los preparativos del próximo “Tendencia Bazar”, del cual es organizadora. Además, dio la noticia de que la tienda de Instagram de @glowa.glowa ya está activada. Esto quizá puede ser información de interés para los más fashionistas de sus seguidores.

