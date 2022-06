Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, nos ha dejado claro que tiene todos los secretos para llevarse el título a la mejor vestida de la temporada, ya que no ha parado de darnos de qué hablar con todos y cada uno de sus looks que imponen tendencia de inmediato, incluso con ropa de paca, pues la influencer nos ha enseñado que no importa el costo de la prenda, sino cómo la llevamos puesta.

Y si podemos nombrar a alguien la reina de los minivestidos, sin duda, es Arisita, como sus seguidores la llaman de cariño, pues la creadora de contenido nos ha dado ya varias veces cátedra de estilismo sobre cómo llevar esta prenda y no morir en el intento.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Recientemente, lo hizo de nuevo, al lucir un minivestido tornasol que encendió Instagram y enloqueció a sus 4 millones de seguidores, pues Ary Tenorio mostró su lado más sexy al vestir una prenda infalible del verano, que no puede faltar en nuestro armario.

Ary Tenorio impacta al lucir minivestido tornasol

Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, nos mostró que los minivestidos son la prenda más confiable para llevar en verano, ya sea con tenis para un look casual o con tacones para agregarle un toque elegante, tal cual lo hizo recientemente.



Foto: Instagram @luisitocomunica

A pesar de saber que la influencer es una amante empedernida de llevar looks con calzado cómodo como unos sneakers, en esta ocasión decidió llevar un minivestido tornasol con aberturas laterales y detalles como broches de alfiler, accesorios que le agregaron un must sensual a su look, así como el escote en su espalda. Acompañó su vestido con unos tacones nude con correas transparentes.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

Arisita lució un maquillaje ahumado para darle más profundidad a su mirada.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

A pocos minutos de que la creadora de contenido posteara un reel en Instagram posando con este atuendo, los comentarios de sus seguidores se hicieron presentes y no dudaron en elogiar su vestido, que se convirtió en nuestra nueva obsesión.

