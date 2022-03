Ángela Aguilar es la cantante de regional mexicano más exitosa y joven del momento que lleva su carrera en ascenso con cada paso que da. Actualmente, la mexicana se encuentra dando su Tour por Estados Unidos y se ha dado tiempo de disfrutar y pasear por las ciudades donde se presenta.

Recientemente, compartió con sus más de 8 millones de seguidores que estaba de shopping, con un look protagonizado por un bucket hat, un accesorio básico del clóset esta temporada.

Recordemos que en primavera los accesorios son clave para lucir los atuendos más chic, por lo que no pueden faltar unos lentes de sol y un sombrero de pescador para mantener nuestra cara a salvo del sol mientras nos vemos espectaculares.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Inspírate en Ángela Aguilar para armar un look de impacto con un bucket hat

Ángela Aguilar nos dio cátedra de estilismo sobre cómo llevar un bucket hat y no morir en el intento, ¿cómo lograrlo?, la cantante mexicana optó por llevar uno en color beige de Prada, con una chaqueta del mismo color, una blusa básica blanca y unos jeans acampanados. Unos tenis blancos y un bolso Chanel negro complementaron el look que enamoró a todos sus fans.

No es la primera vez que la cantante hace parte de su outfit este accesorio, pues en ocasiones pasadas también ha armado looks de impacto con un bucket hat, lo que nos confirma que no hay motivos suficientes para no llevar esta tendencia que triunfa en primavera.



Foto: Instagram @angela_aguilar



En tendencia

Llevar un sombrero de pescador puede elevar tu look, así que si estás pensando en invertir en este accesorio no lo dudes más. Además de uno beige como el de Ángela Aguilar, tus mejores opciones serán un bucket hat negro, que es un básico atemporal, un sombrero de peluche ideal para estar a la moda y, por último, uno en rosa, el color que va a arrasar los próximos meses.



Foto: Pull and Bear / Lack of color / Farfetch

