Alerta tendencia: Las mangas abullonadas regresan esta temporada

Sin duda una de las tendencias más populares en los años ochenta son las mangas voluminosas y la silueta reloj de arena con los hombros voluminosos con hombreras. Hemos visto a celebrities, influencers lucir esta tendencia, dándole un estilo único y recordando esa genial época.

Lo mejor es que en diferentes prendas la tendencia está siendo presente, por ejemplo, en un vestido con estampados florales hacen que el look sea perfecto, incluso le puedes añadir un cinturón lo que hará que tu cintura se marque y quede un outfit estupendo.



Las mangas abullonadas o mangas globo son magníficas para esta temporada. ya que dan un toque fresco como este vestido largo con aberturas en los costados que definitivamente será un must perfecto de la temporada.



Las mangas abullonadas pueden hacer que uses un look más elegante y preciso para lucir en un evento importante, usa prendas en color blanco para que tu outfit sea más fresco y ligero y no estés agobiada por el calor veraniego.



Si piensas salir de vacaciones e ir a lugares donde la temperatura es elevada puedes utilizar una blusa confeccionada con manta que hará que tu look sea totalmente fresco y relajado.



Ópticamente, al agrandar los hombros, las prendas con estas mangas hacen que la cintura parezca mucho más pequeña.



Ahora que ya tienes algunos tips de qué prendas poder usar con las mangas abullonadas prepara tus prendas para lucir un look veraniego ideal.





¿Qué te parece?