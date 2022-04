Nadie le dice que no a unas buenas vacaciones, sobre todo si el destino es la playa, uno de los sitios más concurridos y favoritos para disfrutar de la primavera mientras te bronceas la piel con el debido cuidado.

Y en tu maleta no pueden faltar los trajes de baño más hot de la temporada, pero si quieres sumarle puntos a tus looks de playa, la fórmula más efectiva la encuentras en los accesorios, esenciales que se convertirán en el complemento perfecto para que no pases desapercibida vayas a donde vayas. Antes de salir de casa tendrás que asegurarte de que unos lentes de sol o una gorra sean parte de tu atuendo.



Foto: Instagram @vanessahudgens

A continuación te decimos cuáles son los accesorios de playa que serán tendencia esta temporada para que luzcas el estilo más original.



Kimonos

Esta prenda será útil tanto en la playa como para combinarla con un atuendo del día a día, pues un kimono es una pieza básica y camaleónica que no puede faltar en tu guardarropa en cuanto la primavera se hace presente.

Hacerla parte de tu look de playa te dará la opción de usarla llevando tu bikini debajo o combinándola con un short denim y una playera básica para protegerte de los rayos del sol. Puedes lucir el kimono con tela semitransparente, en estampado clásico como el floral y el animal print, y también con el mismo print de tu traje de baño.



Foto: Instagram @haileybieber



Lentes de sol

Los lentes de sol nos encantan a todos, ya que son un accesorio que puede sumar puntos a cualquier look y convertirlo en un atuendo más estiloso. Invertir en unos de buena calidad es importante para que cuenten con la protección adecuada contra los rayos UV.

Además de los clásicos como los lentes con formas de aviador y cat eye, que favorecen a muchos tipos de rostro, esta temporada el diseño rectangular se mantendrá en tendencia, también los de montura XL, algunos con inspiración retro y otros con estética futurista.



Fotos: Instagram @carolinaherrera



Sombreros y gorras

Llevar una gorra o un sombrero de playa es igual de esencial que tu bloqueador solar. Las gorras deportivas están arrasando en el street style más chic de la temporada, al ser un accesorio muy útil que va a proteger tu cuero cabelludo de los rayos del sol, así como tu rostro, mientras te hacen lucir como una diva. Los sombreros destacarán esta vez con un poco de color.



Foto: Pinterest



Bandanas

Las vimos resurgir en los estilos más exigentes de los iconos de estilo del momento, como Danna Paola, quien no dudó en hacer este accesorio un básico de muchos de sus looks. Como siempre, se posiciona como un infalible de la primavera que no puede faltar en tu maleta. Flores grandes con colores muy vivos, prints geométricos, animal print, estampado paisley, que tanto gustó en los setenta, y otros diseños retro, triunfarán esta temporada.



Foto: Instagram @dannapaola



Joyería en el cuerpo

Si quieres lucir el look más original que resalte tus curvas, una forma de hacerlo es agregando joyería corporal que va a hacer que brilles más que el sol.



Foto: Instagram @haileybieber / Pinterest

