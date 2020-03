La moda nos ha dejado conocer grandes mujeres que le han aportado mucho, ya sean modelos o diseñadoras, pero estas últimas sin duda han hecho que con sus creaciones tanto hombres como chicas experimenten con diferentes estilos y prendas.

Coco Chanel, Carolina Herrera, Donatella Versace, entre otras han dejado huella en la industria; pero hay nuevas diseñadoras que han colaborado con las mejores firmas o incluso han creado su propia marca.

A continuación te dejamos algunas de las diseñadoras que están cambiando el mundo de la moda, seguro que conoces a más de una.

Carla Fernández

Sin duda, una de las diseñadoras que están cambiando la moda en la actualidad es la mexicana Carla Fernández. Sus diseños están inspirados en las diferentes comunidades indígenas que existen en México con quienes también trabaja.

En el 2018 para la ceremonia de los Oscar, la diseñadora fue la encargada de vestir a la productora Darla K. Anderson, quien colaboró en la película “Coco”.



Diane Von Fürstenberg

Si una de tus prendas favoritas es el wrap dress, entonces debes saber que Diane Von Fürstenberg fue la encargada de crear este vestido . La diseñadora nacida en Bélgica, cuenta con su propia marca en la que puedes adquirir accesorios, bolsas y ropa.

Además de tener una firma prestigiada, Von Fürstenberg sacó a la venta en el 2014 el libro “The Woman I Wanted to be”, una autobiografía en donde relata su inicio en el mundo de la moda, su familia y su lucha contra el cáncer.



Miuccia Prada

Aunque estudió Ciencias Políticas, fue inevitable para Miuccia Prada terminara en el negocio familiar. En 1978, la diseñadora junto con su esposo tomaron el control de la firma y a partir de ese momento ha revolucionado las diferentes prendas y accesorios que salen a la venta.

Miuccia introdujo la línea de calzado femenino de Padra e incluso comenzó a comercializar los bolsos hechos de nylon, un éxito para la firma italiana. Además de dirigir una de las marcas más reconocidas en el mundo, también creó Miu Miu. Esta línea está dirigida a un público juvenil y su nombre se debe gracias al apodo con el que suelen llamar a Miuccia.



Victoria Beckham

Conocida por haber estado en las Spice Girls pero no hay duda de que ella es una de las diseñadoras que están cambiando la moda. Después de incursionar en la música, decidió empezar a diseñar y fue así que nació la firma que lleva su mismo nombre.

La marca es reconocida por poner a la venta jeans, vestidos así como zapatos y accesorios que suelen agotarse en cuanto salen al mercado. La firma de la inglesa ha participado en diferentes Semanas de la Moda y ha logrado que Beyoncé, Eva Longoria o Jennifer Lopez usen sus prendas.



Stella McCartney

La hija del ex Beatle se ha caracterizado por ser una diseñadora que ha vestido a distintas personalidades e incluso diseñó el vestido de novia de Meghan Markle . De acuerdo con la página de Stella, en 1997 fue la directora creativa de Chloé en Paris y ha colaborado con marcas como Adidas, H&M, Gap, entre otras.

McCartney creó su propia marca bajo su nombre y lanzó su primera colección en el 2001. Sus diseños son libres de pieles de animales y los materiales que utiliza principalmente son: lana, seda y otros derivados.

Maria Grazia Chiuri

Otra de las diseñadoras que han cambiando la moda es la italiana Maria Grazi Chiuri. Ella estuvo involucrada en la creación de la bolsa Baguette, esto en 1989 cuando trabajaba para Fendi.

Desde el 2016 es la directora creativa de Dior, desde que la compañía existe nunca una mujer la había dirigido. Con esto, ella es la primera en hacer historia dentro de la firma francesa.

Lorena Saravia

La diseñadora mexicana Lorena Saravia, es otra mujer que ha cambiando la industria de la moda. Antes de crear su firma en el 2010, Lorena Saravia colaboró con el diseñador Macario Jiménez y marcas como Bread and Butter Barcelona. Hace poco participó en el reality Next in Fashion de Netflix.