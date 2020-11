Si en algo podemos coincidir todas las personas es que el negro es una de los colores que siempre tiene que viivir en los armarios inteligentes y las más fashionistas lo saben, ya que este color es de los más buscados cuando neceitamos sacar la mejor versión de nosotras mismas

El negro es conocido por ser un color demasiado poderoso, además siempre estará ligado a la elegancia, pues con un conjunto negro es muy dificul que te veas fuera de moda, ya que muchas prendas que son confeccionadas en este color se han convertido en todo hit cada temporada.

Así que mira, date una vuelta por todo tu armario y comienza a sacar la ropa negra que tienes, ya que nosotras te vamos a dar los fashion tips que necesitas para que el color negro se convierta en tu aliado del estilo.

Un toque de color

Con este color nunca vamos a pasar un fashion drama ya que con todo se puede combinar. Además lograrás obtener looks muy casuales que no te van a quitar mucho tiempo, al ser un color tan combinable es muy fácil darle un twist de color con un buen blazer que rompa completamente este look monocromático.



Fotos: Saco verde y enterizo de Stradivarius | Jeans negros y collar de jarras de Zara | Zapatos de Stave Madden.



Sin perder la comodidad

Si bien algo que ahora buscamos es no perder la comodidad, pues si bien es cierto que este año fue toda una prueba para que nosotros no cayéramos en las garras de las pijamas o prendas demasiado holgadas, la moda se adaptó y sabemos que podemos seguir haciendo look increíbles desde nuestras casas.

Con el clima bajando cada día más los suéteres de punto se han vuelto una prenda esencial en nuestros looks, pero en ti quedará llevar un look básico al segundo nivel.



Fotos: Suéter de Mango | Zapatos de Uterqüe | Jeans y Blusa de Bershka | Collar de jarras y caras de Zara

Un toque de fiesta

Aunque sabemos que no podemos ir a eventos masivos, hay quienes han cambiado totalmente las reglas de una reunión presencial haciéndolas vía Zoom o con unas cuantas personas y siempre respetando medidas sanitarias.

Así que este look es ideal para esas ocasiones especiales que se pueden presentar, aunque las medidas se han ido relajando un poco y hemos comenzado a ir a nuestros centros laborales o a vernos con pocos amigos, este look es ideal para eso y olvidar las preocupaciones por un momento.



Fotos: Vestido de Bershka | Zapatos de Stave Madden | Bolso y accesorios de Uterqüe

Toques urbanos

Un look con tenis y que tenga mucho color negro siempre es ideal para salir por comida, hacer alguna compra o simplemente para pasear a tu mascota sin la necesidad de verte descuidada.

Los jeans negros son prendas que no pueden faltar en nuestros armarios, además es necesario combinarlos con otras prendas del mismo color para que nuestro look no pase desapercibido.



Fotos: Denim Jacket de C&A | Body de Mango | Tenis Air Jordan de Nike | Gorro y Jeans de Zara

Sí a las faldas negras

Un look total black con una falda siempre es una buena opción para lucir increíble, a diferencia del vestido, la falda siempre marcará la cintura que tenemos y es una de las prendas más hot de esta temporada.

Una buena faltda tableada de color negro es todo lo que necesitas para crear un look que deje huella, pues nunca fallan y siempre te darán un aire más romántico.



Fotos: Falda y Biker Jacket de Zara | Botas largas y cangurera de piel de Uterqüe | Body de Mango