3 mascarillas de yogurt para lucir una piel de impacto en verano

Existen algunos ingredientes naturales que se encuentran al alcance en nuestra cocina y que podrías incluir en tu rutina de skincare para lograr una piel de ensueño. Uno de ellos es el yogurt natural, ya que este le ofrece muchos beneficios al rostro que seguro vas a amar.

El yogurt es un producto que ha logrado convertirse en el aliado perfecto para mejorar el aspecto del cutis, pues este ingrediente tiene el poder de desvanecer las arrugas, las manchas y contrarrestar los efectos del envejecimiento.



Foto: Pexels

Una manera de aprovechar al máximo sus nutrientes es aplicándolo como una mascarilla casera, que además de ser fácil de hacer, será más económica y efectiva que algunos productos costosos. Según un artículo de US National Library of Medicine, este puede acelerar la producción de elastina en la piel y actuar como un protector solar contra los rayos UV (no es sustituto del bloqueador solar).



Foto: Pexels

A continuación te decimos cuáles son las mejores mascarillas para lucir una piel de impacto en el verano.

Leer también: TikTok: el truco viral para un eyeliner perfecto en menos de 1 minuto



Reduce las arrugas

Ingredientes

½ taza de yogurt natural.

1 cucharada de miel.

½ cucharada de cúrcuma.



Pasos a seguir

En un recipiente, coloca el yogurt, la miel y la cúrcuma; mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.

Enseguida, lleva el resultado a todo tu rostro, deja actuar por 20 minutos y, luego, lava con abundante agua y tu jabón favorito.

Repite una vez por semana para notar cambios en tu piel.



Piel suave y tersa

Ingredientes

1 taza de papaya.

1 cucharada de yogurt natural.



Pasos a seguir

Coloca la papaya en un recipiente y, con ayuda de una cuchara, tritura la fruta hasta conseguir una consistencia pastosa.

Posteriormente, agrega el yogurt y mezcla.

Coloca la mascarilla en el rostro y el cuello. Deja actuar por 10 minutos y enjuaga con abundante agua tibia.



Exfoliante de yogurt con avena



Ingredientes

½ taza de yogurt natural.

3 cucharadas de avena.



Pasos a seguir

Coloca la avena en la licuadora y tritura hasta que tenga consistencia en polvo, lleva a un recipiente y agrega el yogurt.

Mezcla hasta conseguir una consistencia homogénea, posteriormente, aplica en el rostro con masajes circulares y deja por 15 minutos.

Retira el exfoliante con agua tibia, aplica tu crema de rostro favorita y no te olvides del protector solar por la mañana.

Leer también: Hot Sale 2022: Consigue el mejor regalo para el Día del Padre

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters