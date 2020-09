La noche del 15 de septiembre siempre es una buena oportunidad para lucir nuestros looks más patrióticos y pasar tiempo en familia compartiendo las delicias gastronómicas del país.

Pero, nuestro radar no descansa ni en días festivos, así que mientras nosotras veíamos qué usar, las celebrities nos daban cátedra de cómo no pasar desapercibidas en una de las noches más importantes de la historia nacional.

Lo vimos todo: desde los vestidos con más volumen hasta los beauty looks más impactantes que nos robaron miradas y nos inspiraron a crear el propio. Por eso no dejes de leer, pues aquí verás algunos de los mejores outfits.

Shanik Aspe

La actriz y socialité nunca nos decepciona, pues tiene una personalidad que nos llena de buena vibra. Desde Instagram, Shanik Aspe nos presumió su amor por la cultura mexicana con un look muy clásico: jeans ajustados en tono azul claro, una blusa con mangas largas y un gran sombrero que dejaba al descubierto su gran melena rubia.

Su beauty look con sombras en tonos dorados fueron un gran acierto que nos inspira a crear miradas de alto impacto.



Foto: Instgram @shanik_aspe



Daniela Magún

La exintegrante de Kabaha nos sacó de la calle de las sirenas y apoyada de una t-shirt blanca presumió su amor por la nación a la que hizo bailar durante la década de los 90 junto personajes como María José y Apio Quijando.

Le fue fiel a su tono de pelo, y optó por la ya icónica a t-shirt blanca con la leyenda “mexicana”, sin duda una muy buena pción.



Foto: @danielamagun



Kristal Silva

Si hubo un look que amamos es sin duda el vestido de Kristal Silva, la guapa conductora echó mano en sus conocimientos sobre moda y la cultura mexicana para estar en nuestro conteo de los mejores looks.

Su vestido rojo con escote en “V” y print de flores crearon un efecto de tejido artesanal, el cual nos dejó con los ojos cuadrados. El tocado en su pelo con tres rosas y sus aretes que hacían juego sin duda se llevaron las palmas.



Captura de pantalla: Instagram Storie @rogergzz

Cynthia Rodríguez

La cantante también apostó por un outift orginal y moderno pero le dio su toque personal. Su look con un gran vestido color verde bandera de una manga fue acompañado con un fajín artesanal que sirvió como cinturón y marcó su esbelta figura.

Haciendo uso de sus conocimientos en moda, ella logró un sencillo color block, pues sus zapatillas rosa mexicano contrastaron perfectamente y las flores de su tocado no opacaron su look.



Foto: Instagram @cynoficial



Charros 2x1

Nuestra lista no podía estar completa sin dos de los charros más atractivos que vimos durante el día de ayer. Pues muy alejados de sus estilos casuales, durante el 15 de septiembre esperábamos ver a Roger González o Lamda García abajo de nuestro balcón con alguna canción como “Quien pierde una estrella”, pero aunque no fue así, debemos aceptar que el look de charro mexicano les va muy bien.



Fotos: IZQ. Captura de pantalla @lamgarcia / DER. @rogergzz





Laura G

La conductora se veía muy bien con su traje típico lleno de color. Sin duda una elección arriesgada para ella, que aunque tiene mucho volumen, ella supo sacarle todo el jugo a los colores que adornaban su outfit.

La flor en su peinado que sirve como tocado y sus arracadas XL fueron detallesque nos encantaron, ya que no hay nada más mexicano que nuestra cultura multicolor.



Foto: Instagram @Lauragii

Maribel Guardia

La actriz costarricense que ha radicado en México desde hace mucho tiempo, nos tomó por sorpresa con su buen gusto y con una de las fotos más tiernas de la farándula mexicana.

Acompañada de su pequeño nieto, Maribel Guardia posó en las escaleras sentada con un traje típico mexicano celebrando la el inicio de la guerra de independencia.. Su traje de colores vino y negro fueron uno de los mejores ya que se le podía ver muy alegre y llena de buena vibra la que nos contagió desde redes sociales.



Foto: Instagram @maribelguardia

Andy Escalona

En esta ocasión no podía faltar la conductora del programa matutino “Hoy”, pues su vestido con hombros escotados es algo que nos robó suspiros cuando la vimos a cuadro. Sosteniendo un águila, su vestido pudo brillar con luz propia.

Y el toque de color que sin duda fue el mejor que llegamos a ver fue ese rebozo rosa mexicano que nos inspiró a agregarlo a nuestros looks



Foto: Instagram @andy_escalona

No cabe duda que nuestras celebrities favoritas lo han hecho bien, sus atuendos han sido de los mejores que vimos y nos dieron ideas a lo largo del día de ayer para que nosotras también pudiéramos robar las miradas durante la noche de ayer.