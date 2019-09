10 sencillos peinados para lucir increíble en las fiestas patrias

Ya tengo listo mi look, mis accesorios y también mi maquillaje, pero ¿cómo me peino? Si la frase anterior te suena familiar, haz entrado a la nota adecuada.

Antes de que comiences a angustiarte, y optar por el clásico - y un poco aburrido- moldeado y secado de pelo, tenemos que decirte, si ya tienes tu look casi perfecto para las fiestas patrias, el cual le invertiste tiempo y esfuerzo, ¿por qué no hacerlo con tu melena? Vida sólo hay una y las melenas coquetas conquistan todo.



Y más si cuentan con algún detalle muy mexicano, ya sea algún broche con una figura mexicana, como por ejemplo un cactus, o una diadema o mascada con los colores de la bandera.



Lo divertido, y a lo que te queremos invitar, es a cambiar tu hair look para esta ocasión -y si te animas, lo sigas haciendo- con sencillos y rápidos pasos. Te sorprenderás del cambio tan favorecedor en tu pelo y lo mejor, tendrás toda la vibra mexicana en pocos minutos.

Sigue leyendo que las fiestas patrias ¡te esperan!

Práctico y sofisticado

Un semi recogido a media nuca con efecto despeinado y listo. No necesitarás más que un par de accesorios para el pelo, y 15 minutos de tu tiempo.

Pasadores con perlas

Detalles naturales

Maxi pasadores

Mascada anudada

Ondas naturales

Es un peinado con un grado de dificultad más elevado, pero rápido de conseguir. Puedes jugar con broches y alguna mascada para agregar diferencia.

Toque Wild

Diadema de flores

Diadema Mexicana

Corona de cristales

Mascada a rayas

Chongo sencillo

Con abertura al centro y bien peinado. Es la opción más veloz de los peinados formales, puedes agregar diademas con maxi accesorios para el pelo como perlas, incluso jugar con un par de pasadores en los laterales para hacerlo más informal o muy mexicano con una maxi rosa.

Las perlas para toda ocasión

Diadema de nudo

Maxi broches

Dona noventera

Una rosa roja

Trenzas

No hay nada más mexicano que un par de trenzas. Hay desde las más elaboradas hasta la sencilla de tres gajos. Puedes hacer una cola alta y una trenza en la caída del cabello, un par de chonguitos altos en trenz,a o algo más elaborado como la corona de trenza. Accesoriza con listones y mascadas entrelazadas y alguno que otro broche y pasadores.

Mascada trenzada

Mascada entrelazada en una trenza



Corona de trenzas con flores

Trenzas con listones

¿Qué te parece?