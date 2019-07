10 mitos de la moda que debes olvidar

Durante años, se han seguido diversas reglas acerca de lo que es aceptado o no a la hora de vestir. Algunos de estos mitos han quedado en el olvido y otros se mantienen vigentes, lo cual impide explorar mayores combinaciones y atuendos. Desde no mezclar determinados colores hasta llevar algunas prendas exclusivamente durante la noche, estas pautas continúan cambiando de la mano de reconocidas firmas y diseñadores.

Por esta razón, te decimos cuáles son los 10 mitos más comunes de la moda que es momento de olvidar de una vez por todas y, por el contrario, te damos las claves para reinterpretar estas reglas y convertirlas en oportunidades para crear looks modernos y enriquecer tu estilo personal.

1. No debes mezclar estampados

Debido a esta creencia, muchas mujeres no solo temen combinar piezas estampadas entre sí, sino también incluirlas en su look. “No hay razón para tenerle miedo a los prints, solo hay que aprender a usarlos a nuestro favor”, considera la diseñadora Nayibi Villareal. Mezclar más de dos motivos aporta originalidad a un outfit, además de que acentúa el estilo personal. Rayas con cuadros, animal print con lunares y flores con figuras geométricas son algunos de los juegos que debes atreverte a lucir. Para no fallar, asegúrate de que los estampados guarden un color en común, así le darás armonía a tu look. Toma en cuenta, además, que ahora está de moda mezclar de todo en un mismo atuendo.

2. El negro no combina con navy

Se dice que estos colores lucen extraños juntos debido a que son oscuros. No obstante, si el negro se lleva en la parte de abajo —ya sea en una falda o pantalón— y el azul en la de arriba, se consigue un look discreto. Usar diferentes texturas ayuda a diferenciarlos aún más. Algo similar se dice del rojo y el rosa, pero las pruebas apuntan lo contrario. Esta combinación se ve muy fresca y moderna, sin importar qué color se lleve en la parte superior o inferior. Solo toma en cuenta que, al usarlos juntos, atraerás las miradas. Otra mezcla que ha dejado de ser mal vista es la de prendas negras con joyas doradas, así que toma ventaja de ello y luce tus piezas favoritas juntas.

3. Para lucir, tienes que sufrir

El uso del corsé, los vestidos súper entallados, los stilettos de más de 10 centímetros, entre otras piezas, han hecho creer a las mujeres que para verse espectaculares deben sacrificar su comodidad. Hace poco, por ejemplo, la actriz Elle Fanning se desmayó en una fiesta, en el marco del Festival de Cine de Cannes, por llevar un vestido de Prada sumamente ajustado. En la actualidad, hay una variedad de estilos para lucir a la moda sin tener que sufrir. Los cortes relajados y oversize se imponen en blusas, sacos y abrigos, así como en pantalones formales. Además, hoy triunfan otros tipos de calzado más allá de los tacones: sneakers, botines, sandalias, wedges, entre otros.

4. Bolsa y zapatos, del mismo color

Seguramente, alguna vez escuchaste decir esto a tu mamá o alguna tía. Y es que, durante años, se ha pensado que no combinar estos resulta un atentado contra el estilo. “Creer que el zapato y la bolsa deben ser del mismo color está muy pasado de moda. Lo ideal es jugar con diferentes tonos en el look”, aconseja la coordinadora de moda Anamargara Rodríguez. Elegir estas piezas del mismo color te hará lucir muy clásica y fuera de moda. Atrévete a crear contrastes para hacer más atractivo e interesante tu outfit. Otra alternativa es llevar la bolsa y el calzado en diferentes texturas o prints para marcar la diferencia. Olvídate de este mito de una vez por todas.

5. Los brillos solo son para la noche

No usar durante el día un top de lentejuelas, una falda metalizada o unos zapatos con cristales por pensar que están reservados para la noche, es un gran error. Las piezas con brillo ayudan a realzar un look, así como a volverlo más trendy. Algunas fashionistas como Giovanna Battaglia no dudan llevar durante el día una falda plisada de acabado metálico con unas sandalias a juego y unas gafas decoradas con cristales. Una opción más casual es un look integrado por un top de tirantes con lentejuelas, unos blue jeans y unas sandalias altas. Los vestidos con lentejuelas no son propios de la noche, pero sí para eventos especiales; es decir, evita llevarlos en ocasiones casuales.

6. Las “bajitas” no deben llevar nada largo

No todos los estilos favorecen a todas las mujeres. Y cuando la talla, estatura, edad u otro factor se alejan del promedio, suelen condenarse algunas prendas. Tal es el caso de los vestidos largos, los cuales durante mucho tiempo no se han recomendado para las mujeres de baja estatura, debido a que acortan su tamaño. La realidad es que una pieza de color sólido, con una cintura alta y un largo arriba del tobillo, es perfecta para este tipo de cuerpo. Lo mismo sucede con el cabello largo: ser “bajita” no debe ser un impedimento para lucir una buena melena; solo procura que esta caiga por detrás de los hombros y no al frente. Así que inspírate en el estilo de Ariana Grande para no fallar.

7. El traje es para ellos y los zapatos altos, para ellas

Más allá de que hoy reine la estética genderless en la moda, hay piezas que, con el paso del tiempo, dejaron de ser propias de un solo sexo. Ese es el caso del traje de dos piezas y de los zapatos con tacón. Esta temporada, por ejemplo, el power suit se impone con fuerza en las colecciones femeninas. Además de ser un símbolo de estilo, vestir un traje confiere poder y seguridad a las mujeres. Por otro lado, los zapatos con tacón han sido usado durante años por hombres de baja estatura, desde el actor Tom Cruise hasta el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Unos botines de piel con un tacón discreto son muy favorecedores para quienes son “bajitos”.

8. No pantalones deportivos con sandalias ni traje con tenis

El athleisure y la influencia del streetwear han ayudado a relajar los códigos de vestimenta tanto para mujeres como hombres. Ahora, reconocidas firmas, entre ellas Gucci, invitan a perder el miedo de llevar sandalias altas con conjuntos para el gimnasio. Intenta, por ejemplo, lucir un pants con unas sandalias y una blusa de manga larga. Solo toma en cuenta que este tipo de looks resultan muy casuales, por lo que es mejor usarlos durante el fin de semana y no en la oficina. Respecto a los hombres, cada vez es más común el uso trajes con sneakers. Incluso, marcas clásicas como Ferragamo y Bottega Veneta proponen esta mezcla para su público joven y adulto.

9. Para lucir formal, hay que usar corbata

Las reglas del vestir masculino han cambiado: ahora, los trajes se pueden llevar sin corbata y no por eso dejan de lado su formalidad. Además de este accesorio, existen otras piezas que ayudan a realzar la elegancia de un traje, tales como un pañuelo, un chaleco a juego, un reloj e, incluso, un buen calzado. Quitar la corbata no significa arruinar un traje ni volverlo casual, solo hacerlo un poco más relajado. “Los hombres deben ver las ideas clásicas de forma diferente; pensar de una manera nueva sobre lo que ya conocen”, señaló el diseñador Thom Browne al sitio Mr Porter. Olvida este mito para empezar a crear nuevas mezclas y renovar

tu estilo personal.

10. Los verdaderos hombres no se preocupan por su aspecto

A estas alturas, parece increíble que haya hombres que aún teman usar una crema hidratante en el rostro o, incluso, ponerse un after shave. El campo de la belleza masculina se ha ampliado, en parte, a que estrellas del deporte y el cine son elegidos como embajadores de marcas cosméticas. Productos para después del rasurado, mantenimiento de la barba o tratamientos para el cabello forman parte del abanico de cuidado para ellos y de una rutina diaria. Por fortuna, muchos ya han entendido que utilizar un bloqueador, un exfoliante o mascarilla a la semana no afecta su masculinidad y, por el contrario, los ayuda a lucir mejor y a conservar una apariencia lozana.