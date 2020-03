10 frases de mujeres empoderadas

Elsurgió como una respuesta a las actitudes denigrantes y violentas hacia lasDesde hace varias décadas, muchas han levantado la voz para evitar que estas conductas sigan ocurriendo y para promover una mayor participación delen ámbitos como la ciencia, la cultura y la política.

Sin embargo, últimamente el movimiento feminista ha alcanzado un auge nunca antes visto. Por ello, es importante recordar las razones por las cuales esta causa sigue vigente con el paso de los años.

Estas son algunas frases expresadas por mujeres referentes a la equidad de género.

“El día que una mujer pueda no amar desde su debilidad sino desde su fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”.

- Simone de Beauvoir

¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?".

- Marcela Lagarde

"La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa".

- Malala Yousafzai

"Como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo".

- Virgina Woolf

“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad”.

- Indira Gandhi

"Algunas personas preguntan: ‘¿por qué la palabra feminista? ¿Por qué no sólo dices que crees en los derechos humanos, o algo así?' Porque eso sería deshonesto. El feminismo es, por supuesto, parte de los derechos humanos en general, pero elegir la vaga expresión 'derechos humanos' sería negar que existe un problema de género específico. Sería una forma de pretender que no fueron las mujeres las que, durante siglos, han sido excluidas".

- Chimamanda Ngozi Adichie

"Cada día, una mujer gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad".

- Rosario Castellanos

"Todavía me falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo combinar una carrera profesional y un matrimonio".

- Gloria Steinem

"No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas".

- Mary Wollstonecraft

"Mientras más hablo de feminismo, más me doy cuenta de que hablar sobre los derechos de las mujeres es confundido con odiar a los hombres y si sé algo es que eso debe parar".

- Emma Watson