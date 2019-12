“¡Zapata vive, la lucha sigue!”, grito LGBTI contra censura en Bellas Artes

Al unísono, la comunidad LGBTI levantó la voz y pidió que hubiera libertad creativa y de expresión para todos, además reprobó las agresiones físicas y verbales que activistas sufrieron el martes pasado por parte de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

En la manifestación que se llevó a cabo de forma pacífica, llena de colores y baile, el artista Fabián Cháirez y Luis Vargas Santiago, curador de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, desaprobaron que junto a La Revolución se instale una “cédula informativa” en la que la familia Zapata expondrá su desacuerdo con la pintura.

Ayer, desde las 16 horas, la explanada del Palacio de Bellas Artes dejó de lucir el rojo de la sangre de los activistas agredidos, en cambio se pintó de colores con la instalación de una bandera de la comunidad gay que atravesó todo la explanada.

Los colores se extendieron hasta las zapatillas, el maquillaje y la vestimenta que usaron diferentes hombres y mujeres, quienes también gritaron consignas como: “¡Prefiero morir en zapatillas que vivir de rodillas!” y “¡Si Zapata viviera, con nosotros estuviera!”

Poco después de las 17 horas, Fabián Cháirez se unió a la manifestación y ofreció un discurso: “Personas que han manifestado rechazo y han hecho declaraciones homofóbicas, machistas y misóginas, no merecen un espacio en un recinto como Bellas Artes. Será preocupante compartir espacio con una declaración así”.

El artista estuvo frente a cerca de 300 personas, entre los que se encontraban activistas, el actor Felipe Nájera y el escritor Braulio Peralta; los funcionarios Geraldina González, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y el diputado capitalino por Morena Temístocles Villanueva, así como sociedad civil en general.

Todos los presentes se unieron para cantarle “Las Mañanitas” a Cháirez porque fue su cumpleaños, pero no sólo eso, le expresaron su apoyo al grito de “¡No estás solo!”

El artista no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada continuó. Lamentó la decisión de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de colocar a un lado de la obra una cédula que contendrá un texto en el que la familia Zapata mostrará su descontento; también lamentó que La Revolución haya sido retirada de la publicidad oficial de la exposición.

Además señaló que su carrera no es reciente, sino que desde hace siete años ha trabajo por el arte “con propuestas que muestran con dignidad las diversas formas de vivir” y que lo ha hecho porque la historia se ha contado por los vencedores:

“Se han elegido héroes de bronce intocables, inamovibles e incuestionables, es hora de escribir la historia, pero desde nuestra perspectiva; demostrar nuestras realidades. Entiendo el enojo de algunos ante una imagen que no corresponde a sus expectativas. He sentido rabia cuando han querido imponerme una idea que no compagina con mi forma de pensar, esto es algo con lo que muchos nos enfrentamos día a día, por eso mismo en mi obra busco otras posibilidades de existir, de ver y de interpretar la realidad”.

Integrantes de la comunidad gay pidieron libertad en el arte.

También hizo un llamado a ser solidario con otros movimientos que busquen las libertades, a través de cuestionamientos y propuestas.

“México es un país con complejos, necesitamos valorarnos, sentirnos orgullosos por el color de nuestra piel, y también sentir orgullo por nuestra diversidad, es importante aceptarnos diferentes. El futuro es femenino y es una realidad imparable. ¡Arte y libertad!”

El curador Luis Vargas Santiago también lamentó la decisión de la Secretaría de Cultura e INBAL de colocar una cédula informativa.

“La libertad creativa que ejerció Fabián Cháirez es irrenunciable, la obra tenía que estar en Bellas Artes porque forma parte de un relato que intenta ser incómodo. La polémica es un termómetro de cómo estamos como país. Es una pena el acuerdo que firmó Cultura con la familia Zapata, no estoy de acuerdo, atenta contra mi curaduría y atenta contra la obra de Fabián Cháirez y sienta un precedente que cancela las libertades”, dijo Vargas Santiago.

El curador agregó que un argumento moral no puede sobreponerse a los derechos democráticos y que Zapata no le pertenece a la familia, “nos pertenece a todos y le pertenece a la comunidad LGBTI”.

Llamado a la no violencia

Fabián Cháirez declaró que a través de redes sociales ha recibido amenazas por haber realizado La Revolución, en la que Emiliano Zapata aparece desnudo, con tacones y un sombrero rosa, montado sobre un caballo con una erección.

Sin embargo, Cháirez dijo que prefiere no prestarles atención: “Todas las acciones violentas incitarán a más violencia”.

La pintura provocó que integrantes de la UNTA se manifestaran el martes en Bellas Artes, donde agredieron a un pequeño grupo de la comunidad LGBTI.

En entrevista, Álvaro López, líder de la UNTA, indicó que la próxima semana reanudarán protestas en Bellas Artes para que se retire de manera definitiva la pintura de Fabián Cháirez.

“Es una ofensa para todos los campesinos que tomamos como estandarte de nuestras luchas al general Zapata. Nosotros como organizaciones mantenemos nuestro reclamo, nos vamos a movilizar, vamos a estar dando lata, porque nos parece muy grave que el gobierno y las autoridades, la Secretaría de Cultura, tengan este tipo de exposiciones para denigrar a uno de nuestras mayores figuras de la Revolución y de la lucha agraria”, dijo López.

Sin embargo, en la manifestación de ayer estuvo David Contreras, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, quien aseguró que hay organizaciones campesinas que no están a favor de las agresiones físicas y verbales que miembros de la UNTA cometieron: “En el campo hay hombres y mujeres, cabrones y cabronas que luchan, por eso estamos aquí, no podemos dejar solos a los compañeros de la diversidad sexual. Vamos a seguir luchando con ustedes mano a mano, es el momento de luchar por los cabrones y las cabronas: ¡Zapata vive, la lucha sigue!”

***Con información de Karla Rodríguez