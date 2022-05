“¿Y si yo lo encuentro qué?”: La historia detrás del bordado sobre madres buscadoras que se volvió viral

Desde finales del año pasado, hay una imagen que circula en redes sociales cada vez que se abordan temas como el de las personas desaparecidas, el feminismo, la violencia en México, el Día de la Mujer. Esta imagen es un bordado de mujeres excavando con sus palas y con una frase propia del lenguaje de las madres mexicanas: “¿y si yo lo encuentro qué?”. Se trata de un homenaje a las madres buscadoras y es una obra que forma parte de la exposición “Maternar”, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Su autora es Paulina León (Jalisco, 1991) y en entrevista cuenta la historia de esta pieza viral.



Foto: Cortesía Paulina León

“El feminismo marcó mi vida al convertirme en madre de tres hijas, mis preocupaciones como mujer se me triplicaron”, cuenta León.

Paulina empezó a bordar como un hobby, mientras cuidaba a sus hijas en casa. Sus ganas de realizar alguna actividad en casa la guiaron hasta clases de bordado. Sus creaciones tenían que ver con temas como sus películas o canciones preferidas, las compartía en redes sociales y comenzó a recibir ofertas y comisiones por sus piezas. “Sin querer, bordar se volvió mi trabajo”.

Pero fue hasta hace dos años, cuando fundó con sus mejores amigas el colectivo Madres desobedientes que comenzó a trabajar el tema del feminismo en sus bordados.

“Creamos este colectivo porque justo pensábamos que no había tanto espacio para las mamás en el feminismo. Lo que creo que pasa es que a veces estamos tan sumergidas en la idea del derecho a no ser madres, que no contemplamos a las mamás y lo importante que es cobijarlas en el movimiento, porque al maternar también pasamos por muchas violencias”, declara la artista de bordado.



Foto: Cortesía Paulina León

Madres desobedientes surgió a partir de la furia que les hizo sentir el asesinato de Fátima Cecilia, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado en Xochimilco. “Me pegó mucho porque tenía la misma edad que mi hija mayor”, cuenta León.

El colectivo tiene como propósito difundir denuncias de feminicidio y desaparición, crear comunidad con madres feministas y fungir como escaparate del arte femenino en Instagram. Ahí fue cuando Paulina comenzó a bordar sobre el feminismo y a compartir sus creaciones. Sin saberlo, unas de sus clientas serían las curadoras de la exposición “Maternar”, Elena Chávez Mac Gregor y Alejandra Labastida.



Foto: Cortesía Paulina León

Tras invitarla a participar en la exposición con sus bordados “El punk no ha muerto, son las mamás” y “Las mujeres maternando también están luchando”, las curadoras alentaron a Paulina a crear otras piezas.

“Estuve leyendo mucho sobre el tema de la maternidad, que tiene muchas vertientes, por lo que para mí era importante abordarlo desde otra perspectiva. Entonces quise hacer un homenaje a las madres buscadoras porque no tenemos en cuenta cuántas son, lo que hacen sin recursos, están dando todo por sus hijos”, explica León.

Ahora, mientras Paulina practica la crianza feminista -una hazaña que consiste en aprender y desaprender conductas-, a la vez trabaja en expandir su obra como artista bordadora. Su proyecto actual consiste en colaborar con familiar.



Foto: Cortesía Paulina León

La exhibición “Maternar” estará abierta al público hasta el 3 de julio de 2022 en el MUAC, en Ciudad Universitaria.

