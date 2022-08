¿Y la austeridad franciscana?

Nos cuentan que los trabajadores de base del Museo Nacional del Virreinato (MNV) están enojados con la directora, María Amparo Clausell Arroyo, ya que le dio el visto bueno a un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Iberoamericana. Mientras que a la Tesorería del INAH ya entró medio millón de pesos, los trabajadores de base no han recibido ni una notificación oficial al respecto. ¿De qué va tanto secretismo? Resulta que la Coordinación de Museos y Exposiciones del Instituto no fue consultada para el montaje en el MNV de una exposición permanente sobre jesuitas en Tepotzotlán. Sí, permanente. Lo cual, al parecer, ya es más que un hecho porque hay dos investigadores y un curador invitado que contrataron para la muestra. Dicen los empleados que se están duplicando funciones y erogando recursos en los honorarios de personal eventual o externo, además de pasar por encima de los trabajadores de base. Parece que en el museo no siguieron al pie de la letra la mal llamada austeridad franciscana. ¿O es que no es el único museo donde se nada a contracorriente?

Con el argumento de que se reasignaban para la conclusión de un hospital desde el año pasado, el gobierno de Enrique Alfaro, en Jalisco, le retiró a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos para que concluyera el Museo de Ciencias Ambientales en el Centro Cultural Universitario. Esos recursos, nos cuentan, eran vitales para concluir el nuevo Museo que aseguran está a casi el 90%; pero resulta que la comunidad estudiantil y los trabajadores de la UdeG no han encontrado respuesta del gobernador, por lo que para ellos no hay ni perdón ni olvido, y de tanto en tanto, las protestas y los reclamos contra Alfaro regresan y por sedes se van rolando las manifestaciones en su contra. Hace unos días, por ejemplo, estudiantes y trabajadores de la Preparatoria 7 lanzaron 140 pelotas de plástico, una por cada millón que Alfaro le quitó al Museo de Ciencias Ambientales que busca ser el museo de historia natural para el futuro, que se edifica dentro del complejo que incluye teatros, cines, bibliotecas, museos y vivienda, y que es considerado el proyecto más ambicioso del ex rector de la UdeG, Raúl Padilla, quien por cierto cada vez que puede arremete contra Alfaro, en especial cuando se desarrollan eventos de corte internacional como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero las cosas se han puesto más peliagudas pues se sumó otro altercado con la rectora del Centro Universitario de los Valles, que fue rechazado y cuestionado por la UdeG.

