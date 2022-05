Vocero de la Secretaría de Cultura da clases de arquitectura y se equivoca

Al director de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura federal, Isaac Macip, le dio por invitar a los mexicanos a conocer y recorrer sus museos en el marco del Día Internacional de los Museos, pero cometió un despropósito, es decir, un gazapo histórico con un margen de error de más o menos un siglo. En un video de 56 segundos que la dependencia subió este miércoles a sus redes sociales, el funcionario, parado en la Plaza Tolsá y teniendo como fondo el Museo Nacional de Arte, aseguró: “Estamos en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, este edificio icónico construido por Manuel Tolsá...” Uf, qué bochornoso. Nadie le dijo a Macip que ese edificio, construido entre 1904 y 1911, durante la presidencia de Porfirio Díaz, para albergar el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, fue diseñado por el arquitecto italiano Silvio Contri y no por el arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá. No lo construyó Tolsá porque el arquitecto de origen español murió en 1816, casi un siglo antes de que se construyera este edificio icónico de principios del siglo XX que se localiza en la calle de Tacuba. Ahora sabemos que el espacio no sólo se está cayendo en varias zonas por problemas de filtraciones y falta de mantenimiento de su infraestructura, además comprobamos que algunos funcionarios de la institución que lo tiene a su cargo, y que al parecer no ha hecho lo suficiente por atender el inmueble histórico, tienen serios problemas de cultura general.

Los museos de México son de los más visitados del mundo. ¡Conoce tus museos! #DiaInternacionalDeLosMuseos pic.twitter.com/eqHTMVejF7 — Isaac Macip (@IsaacMacip) May 18, 2022

Lee también: "Eligieron al de la visión salinista del Encuentro de dos Mundos", dice Pedro Salmerón sobre premio a Matos Moctezuma

melc