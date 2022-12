“Vivimos es un mundo muy violento, de muchos tipos de violencia": Francisco Goldam, escritor y periodista

“Libro poderoso y necesario” ha dicho Valeria Luiselli de “Monkey Boy” (Almadía, 2022), la novela con la que Francisco (Frank) Goldman (Boston, 1954) obtuvo hace unos meses el American Book Award 2002 y meses antes fue uno de los finalistas del Pulitzer de Ficción 2022; misma obra que ha sido calificada por el escritor Alejandro Zambra como “novela extraordinaria” y de la cual el propio autor, Frank Goldman asegura que es su novela más personal y al tiempo la más ambiciosa.



La historia parece sencilla: un hombre recorre toda su vida, la de su madre, su padre y su hermana, al mismo tiempo que recorre la vida de países como Estados Unidos, Guatemala y México, mientras viaja de Nueva York a Boston, por tren, para visitar a su madre en un asilo de ancianos. Sin embargo, la historia que transcurre en apenas cinco días, es una revisión profunda al alma de los seres humanos, a las violencias del mundo, sean machistas, intrafamiliares o políticas, pero es también una celebración de la fortaleza de las mujeres que han sobrevivido a la violencia y han construido su fuerza con amor y pasión.



El protagonista de esta historia, Francisco (Frankie) Goldberg, su alter ego, “mi sombra” dice Frank Goldman, repasa en cinco días su propia historia y la de su familia y su país, justo en el cruce de su vida cuando está a punto de cumplir 50 años y parece que por fin ha encontrado el amor y ha hallado la paz tras el dolor infringido por su propio padre, un judío ruso, contra él y contra su hermana y su madre, una guatemalteca católica. Pero también un hombre que vive en el exilio obligado tras huir de las amenazas políticas giradas por el gobierno guatemalteco en su contra.



¿Has escrito tu novela más personal y autobiográfica?

Ese era el desafío de esta novela, el desafío era que en su estructura fuera súper sencilla, es un viaje de cinco días donde el personaje Francisco Goldberg, mi sombra, va desde Nueva York a Boston, en tren, para ir a visitar a su mamá, en un asilo de ancianas y durante este viaje él va a tener encuentros con gente de su pasado, con dos mujeres y dentro de estos cinco días él narra toda una vida de una manera muy narrativa y estructurada, eso lo hizo yo para que fuera una buena lectura de un personaje que busca que cada día de esos cinco días es su propia historia, es un cuento aparte pero relacionado con los otros, son historias que están entretejidas.



¿Es verdad lo que dicen quienes te conocen que este personaje y sus historias son las más tuyas?

El personaje tiene 49 años y ya va a llegar a los 50, se hace varias preguntas a sí mismo: ¿por qué le ha costado tanto tener una relación amorosa que funcione?, ¿por qué no puede amar y recibir amor de manera positiva?, y él está en ese cruce, en ese momento en el que siente que quizás ya lo puede lograr en esta nueva relación, siente que ya está avanzando algo, que está listo. Pero por eso está pensando por qué no ha podido lograrlo a lo largo dela vida y entonces está rememorando cosas, su relación con su padre, y entonces él piensa que la relación con su papá lo afectó de alguna manera y si eso le ha hecho daño tantos años, afectó su niñez, su adolescencia, incluso él piensa si es por eso que ha dedicado tantos años a la guerra en Centroamérica, donde transcurrieron sus años 20 hasta entrar a los 30; quizás por eso ha tenido que vivir esas aventura, el machismo, esa obsesión con la política, el activismo, esa puede ser una manera de esconderse de sí mismo, de poner un frente detrás del cual está escondido.



¿Por eso su vida, tu vida, fluye como en cascada?

Pienso que un motivo también fue que mi vida cambió mucho en esos años. Yo salí del duelo de la muerte de Aura (Estrada, su esposa) después de cinco años, es cuando él expresa “estoy harto de estar solo”. En la novela él está solo, su última relación no funcionó y simplemente no ha podido encontrar cómo salir de eso. Pero mi vida cambió mucho en el transcurso de la escritura y eso fue influyendo en la marcha de la novela, porque me enamoré, me hice papá, aunque tristemente murió mi mamá y subió al poder Donald Trump y eso cambió la vida del país de una manera muy profunda, antes como que no te dabas cuenta que de vivías en tal país, pero ahí estaba en el pasado. Por eso, cuando yo empecé a escribir ese libro, había este tipo Ian Brown en la novela, Ian Brown es un misógino, súper carismático, todos los adolescentes lo siguen, es un clásico populista, tiene toda la personalidad de un violador, y él tiene una influencia muy tóxica en la vida del protagonista, en la vida de la niña de la que él está enamorado, hace mucho daño a todos, tiene una impunidad total, no le pasa nada.



¿Un personaje que representa lo tóxico de la realidad?

Claro, es que era un personaje pero cuando llega Trump al poder, digo “Wow, Ian Brown deja de ser un personaje y ahora es un arquetipo, algo muy presente en nuestra sociedad”, de este tipo de masculinidad tóxica tan poderosa que llegó a gobernar todo un país, eso me sorprendió mucho, porque además coincidió con que me volví papá de dos hijas, tengo una hija biológica y otra que es hija del hermano de mi esposa que trágicamente murió muy joven. Entonces esa responsabilidad que yo siento y mi deber como papá de prepararlas para vivir en este mundo tan peligroso y tomar tanta inspiración de lo que está pasando en el mundo de las mujeres.



¿Por eso hay mujeres tan fuertes y toda esa fortaleza femenina?

Pienso, mi niña tiene 14, si un chavo le dice que como mujeres son inferiores, ella seguro le dirá ¿de qué estás hablando?, ¿vives en otro planeta?, esta idea va a ser inconcebible para ella. Yo creo en todo ese poder de las mujeres, yo crecí en una casa de mujeres aunque todas muy dañadas por mi papá, por eso en mis libros están hombres muy tóxicos y todo este coro de voces femeninas y de cómo ellas, cada una a su propia manera, han podido trascender y lidiar con eso.



¿En tu novela hay diferentes tipos de violencia?

Muy diferentes, yo creo que es el mundo que vivimos es un mundo muy violento, de muchos tipos de violencia, no solo contra las mujeres, muchos tenemos que buscarnos ahí, mi protagonista también es un hombre buscando la felicidad, tiene obviamente sus principios políticos y está buscando él también como sanar y vivir con cierta valentía y buscar lo que quiere.



¿Está también la violencia social y política de EU, México y Centroamérica?

Yo he vivido casi todos mis años adultos en México y Centroamérica, con muchas estancias en Estados Unidos porque doy clases, he recorrido América Latina y por amenazas por mi trabajo periodístico, igual que mi personaje, he ido recorriendo toda mi vida, entendiendo. Él ha llegado a un cruce de caminos, está a punto de cumplir los 50, está exiliado, estaba haciendo su vida en México, pero le llegan las amenazas de Guatemala y tiene que irse, es un reencuentro con su pasado, un reencuentro con su familia, más que todo con su madre y su hermana, su hermana es muy importante en esta novela. Yo creo que la llave secreta de esta novela es la hermana, yo no sabía cómo escribir a la hermana, es y no es mi hermana, estaba muy pegada a mi madre y fue muy dañada por mi papá, pero yo no quería escribir sobre mi hermana, yo quería proteger su identidad, es una hermana muy ficcionalizada.



¿Esta novela está en ese cruce de ficción pura y realidad, tiene de ti como todos tus libros?

Creo que casi todas las novelas son así de cierta manera, novelas autobiográficas siempre han existido, escritores que trabajan sus propias vidas, a veces trabajan de manera más explícita y otras se esconden más, aquí era un juego, porque con este personaje obviamente compartimos muchas cosas y mucha historia.