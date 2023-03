Villamil: Marcha de AMLO no acaparará medios públicos

Ayer, en la presentación de la nueva programación de primavera de Canal Catorce, el director general del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, adelantó que la movilización del sábado 18 de marzo por el 85 aniversario de la expropiación petrolera (convocada por el Presidente) no tendrá la misma cobertura en los medios públicos que la marcha del 27 de noviembre pasado por los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que se espera menos movilización de personas, por lo que “se necesita menos infraestructura”.

Villamil afirmó también que esta movilización no será transmitida en vivo por todos los medios públicos, porque estará “más concentrada” en el Zócalo.

“El evento del 18 de marzo no es una marcha como la del 27 de noviembre, es una concentración en el Zócalo, va a durar alrededor de dos horas, la cobertura se limitará a esa zona”, apuntó.

También adelantó que Canal Catorce acudirá a levantar las opiniones de los asistentes a la movilización en tiempo real, y se transmitirán “mesas de análisis” después del evento encabezado por el Presidente.

“En el caso del Canal Catorce habrán mesas de análisis del evento, en Canal Once tendrán su propia mesa de discusión; no se hará una cobertura unificada como se hizo en el 27 de noviembre, como no es una marcha no se necesita tanta infraestructura de cobertura , es un evento concentrado en el Zócalo”, reiteró.

Sobre los señalamientos de la Asociación Méxicana del Derecho a la Información A.C. de que los medios públicos violaron la Ley de Telecomunicaciones, en particular el artículo décimo transitorio de la Reforma Constitucional, al transmitir la marcha del 27 de noviembre en todos los medios públicos y de forma simultánea, Lenin Martell, defensor de las audiencias del SPR, señaló que no se violaron leyes y que hubo un balance de contenidos editoriales y de recopilación de comentarios positivos de la marcha.

“Hicimos una revisión de los contenidos de cada medio público y no encontramos violaciones a las leyes, ya que el evento fue de alto interés periodístico y de alcance nacional”, aseguró.

Martell señaló que se hizo una evaluación de los contenidos de la marcha, y se concluyó que no se transgredió la ley ni las normatividades del propio SPR.

Indicó que a raíz de la discusión por el tratamiento de la información de la marcha y por interés del SPR, se realizó un análisis de las audiencias, que determinó que un 95% de los espectadores dio visto bueno a la llamada “marcha por la transformación”.

El análisis se encuentra disponible en la página web del SPR, indicó Martell.

Sobre los estrenos de primavera de Canal Catorce, Villamil Rodríguez y la directora de Canal Catorce, Sandra Ortega Tamés, expresaron que se trabajó una barra de contenidos pensada en informar, producir documentales y divulgar cine.

Los estrenos se conforman por nueve programas inéditos, todos producidos con recursos del canal; se comenzarán a emitir a partir de esta semana.

Villamil Rodríguez afirmó que esta programación está pensada para todas las clases sociales del país y que el objetivo del SPR es terminar con los ideales hegemónicos de los medios. “Los mexicanos ya no queremos una televisión para jodidos que no salen de jodidos, aforismo de Emilio Azcárraga Milmo, necesitamos televisión virtuosa y creativa, la creatividad viene de romper los discursos hegemónicos”, concluyó.