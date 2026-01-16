La edición número 22 de Zona Maco Arte Contemporáneo se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero en el Centro Banamex. A Zona Maco, uno de los encuentros de arte más importantes del continente, lo conforman sus ferias de Arte, Diseño, Foto y el Salón del Anticuario.

“Consideramos que esta edición 22 realmente marca un punto de madurez institucional con dos décadas de crecimiento, adaptación a los cambios del mercado y fortalecimiento de las propuestas curatoriales. Hoy, la Feria se proyecta hacia el futuro con el objetivo de consolidar su presencia internacional, acompañar a nuevas generaciones de coleccionistas y seguir posicionando la Ciudad de México como un nodo cultural clave a nivel global. Como en las ediciones anteriores, en esta ocasión presentaremos de manera simultánea las cuatro ferias”, explicó, en rueda de prensa, su directora artística, Direlia Lazo.

En la curaduría de cada feria están Cecilia León de la Barra (Diseño; con un apartado de artistas emergentes cocurado por Joel Escalona y Jorge Diego Etienne); el Salón del Anticuario será curado por Alfonso Miranda y Mario Uvence; Zona Maco Foto es curado por Luis Graham Castillo. Además, se anunció el surgimiento del apartado FORMA, en el que se dan cita el arte contemporáneo y el diseño de colección. Zona Maco Arte Contemporáneo se divide también en varias secciones (entre otras, la general, sur y moderno).

Para esta edición participarán 200 galerías, principalmente de América y Europa. Hay premios como el de residencia de la Fundación Casa Wabi o el Premio Tequila 1800 Colección.

“Otra de las novedades de esta edición es la feria en línea que estamos realizando por segunda oportunidad con la plataforma All We Are. Es una plataforma digital con la que buscamos realmente ampliar el alcance de la feria, conectar con audiencias en diferentes latitudes de manera simultánea al acontecimiento de la feria de manera presencial. El equipo de All We Are ya dará más detalles, pero sin duda el lanzamiento del app va a ser como un gran momento para estos diálogos e intercambios digitales”, detalló Lazo.

Durante la conferencia para presentar esta edición, cada curador detalló lo que se prepara para las distintas sección; un abanico amplia que pasa por la obra de artistas emergentes, piezas chinas, pintores virreinales como Cristóbal de Villalpando y figuras fundamentales de América Latina como Wifredo Lam y Leonora Carrington.Al final los patrocinadores y aliados de Zona Maco hablaron de su presencia en la feria.

